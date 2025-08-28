Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': "En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso"

Los vecinos de Vía Hispanidad de Zaragoza, agrupados bajo el paraguas de la asociación Pirulí, por un Urbanismo Justo, no dan su brazo a torcer. Después de las declaraciones del concejal Víctor Serrano en una entrevista con este diario, en las que avanzó que estaba valorando reducir el número de pisos que podrán construirse en esta avenida, desde la entidad insisten en que su postura contra la modificación del Plan General que permitirá la venta de los suelos del 'skate park' para construir pisos no ha cambiado. "En el momento en el que la aprueben lo llevaremos al Contencioso. Lo tenemos todo preparado", explican desde la junta de la plataforma vecinal. "Aunque reduzcan el número de viviendas a la mitad nos va a afectar. Mucho tienen que cambiar la propuesta para que no presentemos un recurso", insisten.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó en una entrevista con EL PERIÓDICO que el Gobierno municipal estaba valorando hacer "más comedida" la propuesta de modificación del PGOU, lo que viene a decir que acotarán el número de viviendas que puedan construirse en esa parcela cuando sea recalificada. En la actualidad, esa pastilla la ocupan tanto el 'skate park' de Vía Hispanidad -que se trasladaría a la entrada del parque del Canal- y los campos de fútbol García Traid, donde juega el Hernán Cortés, un club que ya acordado con el consistorio su mudanza a Valdespartera.

En un principio, el Gobierno municipal del PP tenía previsto recalificar los suelos para hacerlos residenciales para luego venderlos por 50 millones de euros y permitir allí la construcción de entre 330 y 470 viviendas libres. La propuesta enseguida se encontró con la oposición de los vecinos del entorno de Aragonia, que temen que la llegada de nuevos vecinos "colapse" los servicios públicos del barrio, como el centro de salud, y aumente el tráfico en la zona, además de tener que perder dos equipamientos deportivos a pie de calle.

Las manifestaciones comenzaron y cada vez más gente se unió a un movimiento que tomó forma en una nueva asociación vecinal surgida en un barrio que, hasta ahora, había hecho muy poco ruido y que, por cierto, mayoritariamente vota al PP, las mismas siglas bajo las que gobierna Natalia Chueca. En enero se aprobó inicialmente la modificación del PGOU y la consecuencia inmediata fue la presentación por parte de los habitantes de este barrio de un aluvión de alegaciones, el número más alto que nunca haya recibido un cambio en el PGOU.

Aluvión de reclamaciones

Tanto es así que los técnicos municipales aún se encuentran analizando esas reclamaciones. Según avanzó Serrano en la entrevista con este diario, lo primordial ahora es demostrar "la legalidad jurídica" de la operación de venta de los suelos frente a lo que han alegado los vecinos. Después ya, el Gobierno valorará si reduce el número de viviendas que mete en esa pastilla para intentar "satisfacer a los vecinos".

Desde la entidad Pirulí, por un Urbanismo Justo niegan que hasta el momento desde el área de Urbanismo se les haya comunicado algún tipo de modificación de la propuesta inicial para tratar de acercar posturas. "No nos han llamado. La junta de la asociación nos vamos a reunir esta semana o la que viene para seguir dando pasos. No vamos a parar ni vamos a movernos de nuestra posición", insisten.

Desde esta asociación opinan que, aunque se rebaje ese límite de viviendas por debajo de las 330 las afecciones para el barrio seguirán existiendo. "El centro de salud de Seminario ya está colapsado, aunque hagan la mitad de pisos se notará. Por no hablar del tráfico", explican los vecinos, que insisten que tienen ya toda la documentación preparada para poner un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo.

La entidad también se agarra a las dudas que ha podido mostrar Vox sobre este asunto. En un principio, la ultraderecha aprobó esta modificación del PGOU porque, entre otras cosas, formaba parte del acuerdo presupuestario. Los 50 millones de euros que el consistorio prevé ingresar por esos suelos en los próximos años son claves para cumplir -y pagar- las promesas electorales de Chueca. Pero con las protestas de un barrio escorado a la derecha, Vox vio que podía sacar rédito y empezó a rebajar el entusiasmo con respecto a esta operación. Habrá que ver qué votan cuando la modificación se lleve a la comisión de Urbanismo para su aprobación definitiva.

Entre las cuestiones a las que se agarran desde la asociación para intentar tumbar la operación está el hecho de que el Gobierno municipal vaya a calificar como zona verde la plaza Eduardo Ibarra para cumplir con el número de metros de parques que tiene que habilitar -sobre el papel- para poder meter hasta 470 nuevas viviendas en este barrio. Los vecinos dudan de esta jugarreta urbanística que, no obstante, no resulta del todo extraña en el proceder de los distintos gobiernos municipales.