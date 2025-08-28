Vox lanza un órdago a Chueca: "O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio"

El grupo municipal de Vox ha lanzado un órdago a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por incumplir los plazos a la hora de cumplir con uno de los acuerdos que el Gobierno del PP alcanzó con la ultraderecha. Se trata de la apertura de la nueva y "pequeña" comisaría de la Policía Local en la calle Pignatelli, una demanda pensada "para incrementar la seguridad" en una de las zonas más degradadas de la capital aragonesa.

"O abre la Comisaría del Gancho en septiembre, o la alcaldesa tendrá un problema serio con Vox”, ha dicho en la mañana de este jueves el concejal de Vox Armando Martínez, quien es además presidente de la junta de distrito del Casco Histórico.

“Es inaceptable y el equipo de Gobierno tiene que entender que para Vox la seguridad es una prioridad. Lo dicen los barómetros que también es una prioridad para los propios vecinos, entonces lo que tiene que hacer la alcaldesa es preocuparse por eso y cumplir inmediatamente con esas exigencias vecinales porque de lo contrario, ya lo anticipamos, tendrán un problema serio con nosotros y tendrán un problema serio porque pronto tendremos que comenzar a hablar de presupuestos”, ha afirmado Martínez.

Lo cierto es que ya el año pasado se anunció, por parte del equipo de Gobierno, de la apertura de esa nueva comisaría. Entonces se estaba buscando un local idóneo para tal fin, que acabó encontrándose en las dependencias del parque de Bomberos de la calle Ramón Pignatelli. En marzo, la alcaldesa, junto con dos concejales de Vox, visitó la comisaría, entonces en obras, y anunció que estaría abierta "en dos meses".

Llegó mayo y los plazos se movieron. "En verano o antes", se dijo. Pero agosto está acabando y la comisaría sigue cerrada. No obstante, el Gobierno municipal explica que el motivo no es otro que la propia organización de los turnos de la plantilla de la Policía Local. Fuentes del equipo de Natalia Chueca avanzan que será "en septiembre" cuando se inauguren estas nuevas dependencias policiales y que será así "porque los horarios de verano de los agentes se pusieron hace tiempo" y no podían cambiarse.