Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza

Se producirán del 1 al 4 de septiembre de 07.00 a 20.00 horas, el 5 de septiembre de 07.00 a 13.00 horas y los días 7 y 8 de 07.00 a 20.00 horas

Obras en la N 232 en una imagen de archivo.

Obras en la N 232 en una imagen de archivo.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando un contrato para el mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Aragón, en las provincias de Zaragoza y Teruel, con un presupuesto total de 16,79 millones de euros y continúan en septiembre en la N-232 a la altura de la localidad zaragozana de Quinto.

Los próximos trabajos programados en el marco de este contrato consistirán en el fresado y reposición de la capa de rodadura y puntualmente de la capa intermedia de la carretera nacional N-232 entre el punto kilométrico 194+050 y el 197+020, en la travesía de Quinto, y la reposición de la señalización horizontal, ha informado el Ministerio.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las afecciones de tráfico del 1 al 4 de septiembre de 07.00 a 20.00 horas, el 5 de septiembre de 07.00 a 13.00 horas y los días 7 y 8 de 07.00 a 20.00 horas.

Así, se trabajará en uno de los carriles, con anulación del mismo al tráfico, que se regulará con paso alternativo mediante señalistas por el carril contrario y con señalización y señalistas en los accesos a la carretera desde el núcleo urbano. Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitará el paso alternativo del tráfico debidamente señalizado.

Incendio en los bajos de un edificio de la avenida Valencia de Zaragoza

Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza

Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir

Plazas de aparcamientos para motos a las que no pueden acceder las motos: la ilógica situación que ha valido una multa en Zaragoza

Teresa Ladrero: "Las Fiestas de la Oliva son un punto de encuentro intergeneracional y multicultural"

Estas son las cervezas artesanas aragonesas que podrás probar en el Birragoza 2025

Los Bomberos de Zaragoza trasladan "cuidadosamente" una colmena de 20.000 abejas desde el recinto ferial a un lugar seguro

