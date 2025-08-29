Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza
Se producirán del 1 al 4 de septiembre de 07.00 a 20.00 horas, el 5 de septiembre de 07.00 a 13.00 horas y los días 7 y 8 de 07.00 a 20.00 horas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando un contrato para el mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Aragón, en las provincias de Zaragoza y Teruel, con un presupuesto total de 16,79 millones de euros y continúan en septiembre en la N-232 a la altura de la localidad zaragozana de Quinto.
Los próximos trabajos programados en el marco de este contrato consistirán en el fresado y reposición de la capa de rodadura y puntualmente de la capa intermedia de la carretera nacional N-232 entre el punto kilométrico 194+050 y el 197+020, en la travesía de Quinto, y la reposición de la señalización horizontal, ha informado el Ministerio.
En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las afecciones de tráfico del 1 al 4 de septiembre de 07.00 a 20.00 horas, el 5 de septiembre de 07.00 a 13.00 horas y los días 7 y 8 de 07.00 a 20.00 horas.
Así, se trabajará en uno de los carriles, con anulación del mismo al tráfico, que se regulará con paso alternativo mediante señalistas por el carril contrario y con señalización y señalistas en los accesos a la carretera desde el núcleo urbano. Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitará el paso alternativo del tráfico debidamente señalizado.
