Tan solo nueve de los 68 edificios inspeccionados hasta ahora en Zamoray-Pignatelli estaban en "perfectas condiciones"

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ejecutado el 25% de su plan extraordinario de inspecciones de edificios en el entorno de Zamoray-Pignatelli, una de las zonas más degradadas de la capital aragonesa. Así, desde el pasado mes de abril y hasta la fecha se han revisado ya, por parte de los técnicos municipales, 68 de los 277 inmuebles que hay en el área. Y los resultados no pueden ser más concluyentes: tan solo nueve de los bloques visitados "estaban en perfectas condiciones"; otros 55 han recibido algún tipo de requerimiento por problemas de diversa consideración, algunos de ellos leves; y otros cuatro han recibido providencias que, en algunos casos, motivaron su desalojo y derribo.

El objetivo de este plan es analizar "el deber de la conservación edificatoria en términos de seguridad y estabilidad de los edificios" después de años en los que se han producido varios derrumbes y desalojos por el estado de ruina inminente de algunos bloques habitados de este ámbito. Todavía quedan meses para poder concluir esta tarea de inspección exhaustiva, que se está llevando a cabo con medios propios y funcionarios de la casa, pero en los planes del consistorio, según avanzó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en una entrevista con este diario, es acudir después a otros barrios de la ciudad como Las Fuentes y Delicias.

Las inspecciones en Zamoray-Pignatelli comenzaron en abril, aunque fue en julio cuando las consecuencias de este plan cobraron relevancia, ya que fue entonces cuando los funcionarios públicos tuvieron que emitir tres providencias para actuaciones urgentes que culminaron en un proceso de desalojo de las personas que habitaban en estos inmuebles. Se trata de los edificios situados en los números 72 y 74 de la calle Pignatelli y del número 13 de la calle Zamoray.

"En estos momentos, el ayuntamiento, de manera subsidiaria, ya ha ejecutado la inyección de hormigón en el subsuelo de los inmuebles de Pignatelli 72 y 74, así como el posterior apuntalamiento, de abajo hacia arriba, para garantizar la estabilidad y seguridad de los equipos de demolición que entrarán a partir de próximas fechas”, ha explicado Serrano, quien ha apuntado que en el caso de Zamoray 13, tras la retirada de los numerosos enseres acumulados en su interior, ahora está en fase de tramitación administrativa.

Las patologías más comunes

A estas tres providencias se suma una cuarta que afecta a un inmueble de la calle Agustina de Aragón, a la altura del número 8. En este caso, los inspectores han urgido a la propiedad, dada la gravedad de la situación, "una actuación inminente en la revisión de la fachada, la emisión de un informe sobre el estado de la estructura, la corrección de la cubierta hundida y la impermeabilización del patio interior, así como la revisión de las redes de saneamiento y abastecimiento", han explicado desde el consistorio.

A estas cuatro providencias graves se suman los 55 requerimientos enviados por problemas de diversa índole, que van desde los leves hasta los graves. "Las patologías más comunes que han encontrado nuestros funcionarios son las relacionadas con la mala conservación de las redes de saneamiento de agua en el interior de los edificios”, ha apuntado Víctor Serrano. Este tipo de problemas, aunque en primera instancia puedan no resultar graves, si se alargan en el tiempo pueden acabar socavando los cimientos de los edificios debido a las fugas de agua.

Además, se han encontrado otras deficiencias de diversa consideración como las humedades, la oxidación en losas de balcones interiores, los desprendimientos de elementos o revestimientos de fachadas, los desniveles de los forjados, la presencia de xilófagos (termitas) o fibrocemento, fisuras en cajas de escaleras, acumulación de enseres en zonas comunes o daños por incendios puntuales. Según ha indicado Serrano, “el origen de casi todas tiene que ver con un mantenimiento deficiente o falta de conservación por parte de los propietarios”.

El plan especial de inspección de edificios continuará en los próximos meses hasta alcanzar el análisis de los 277 inmuebles propuestos. Para ello se dividió el mapa del barrio en 14 tramos o áreas por las que irán pasando el equipo de técnicos o agentes inspectores municipales compuesto por cuatro arquitectos técnicos y dos arquitectos con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, así como la colaboración de la Policía Local.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes. Asimismo, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años.