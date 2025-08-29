Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir

Se acaba el verano y la parrilla de vuelos del aeropuerto de Zaragoza ya está repleto de ofertas para programar una escapada de varios días en otoño a varios países de Europa. Aprovechando las fechas más señaladas de los meses de octubre y noviembre, con las fiestas del Pilar y el Día de Todos los Santos marcados en rojo en el calendario de muchos aragoneses. Este será de nuevo otro otoño atípico, con respecto a la tradicional programación de salidas de años anteriores, pero que empieza a ser la tendencia habitual en los últimos años.

Concretamente, en el mercado ya hay billetes para volar en 14 vuelos chárter diferentes hasta el puente de la Constitución, en diciembre, donde se concentra la mayor oferta, para escapadas a diez destinos distintos del viejo continente. Todos a partir de las próximas semanas, después de que este lunes, 1 de septiembre, despegue de la terminal de Garrapinillos el último chárter del verano, con destino a Noruega y a un precio de 2.610 euros. Una escapada de ocho días que supondrá el regreso a Zaragoza el 8 de septiembre.

Ya en octubre, los días en los que la capital aragonesa vivirá las Fiestas del Pilar, hay otro vuelo programado con destino a Puglia y la Costa Amalfitana, a orillas del mar Tirreno y con las ciudades ubicadas al sur de Italia, en las costas de Salerno, Bari y otras ciudades muy conocidas y visitadas del entorno. Una salida prevista el 5 de octubre y con regreso previsto para el 12, a un precio de 1.906 euros.

También para visitar Italia hay previsto un chárter con destino a Cerdeña, a un precio de 680 euros y para una escapada de cuatro días, del 10 al 13 de octubre. Y ese mismo día despegará de la capital aragonesa otro vuelo con destino a Turquía, por 1.366 euros el viaje, y para una estancia de ocho días, del 13 al 20 de octubre.

A finales de mes, el día 30 de octubre, partirá de la capital aragonesa otro chárter aprovechando la festividad de Todos los Santos. Hasta el día 2 de noviembre se programa una escapada de cuatro días con destino a Roma, por 945 euros el viaje, aunque este destino ya tiene en Zaragoza un vuelo regular que ofrece la compañía Wizz Air.

Ya en noviembre hay previstos hasta tres vuelos chárter con destino a Oporto y Marruecos. Hacia la ciudad del norte de Portugal despegará un vuelo el 13 de noviembre para una escapada de cuatro días que culminará el 16 aterrizando en Zaragoza. Una oportunidad económica para el bolsillo, ya que cuesta 650 euros el viaje completo. Entre los días 14 y 21 se fletarán otros dos vuelos chárter con destino al país africano. Uno por 1.149 euros que incluye la visita de varias ciudades y otro por 1.253 que se centra en una escapada de ocho días a Fez y el desierto.

Para el puente de la Constitución, entre el 4 de diciembre y el 8 se han programado hasta siete vuelos chárter con cinco destinos distintos entre los que elegir. Dos de ellos, entre Zaragoza y Estambul, en una escapada de esos cinco días que sale a un precio de 995 euros. Un día después despegarán de la capital aragonesa otros cinco aviones. Uno para una escapada de cuatro días en Viena, a 1.215 euros el viaje, otro hacia Bratislava, que costará 1.225 euros, otro a Lisboa por 930 euros, y otros dos para visitar Bégica, con Bruselas y Flandes por 1.278 euros el viaje y otro por 1.380 que incluye Brujas.