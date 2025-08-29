Plazas de aparcamientos para motos a las que no pueden acceder las motos: la ilógica situación que ha valido una multa en Zaragoza

Treinta y seis euros tendrá que pagar un zaragozano por una multa impuesta cuando su moto estaba estacionada en una plaza de aparcamiento para motos en la calle Mayor. Para cualquier persona que contemplara el vehículo, este estaría bien estacionado, pero un agente de la policía local se tomó su trabajo muy en serio y, aplicando la normativa de tráfico de manera estricta, le propuso para sanción.

La pregunta que cabe hacerse sale sola: ¿por qué? Pues bien, la moto estaba estacionada en una plaza reservada para este tipo de vehículos a la altura del número 31 de la calle Mayor, justo nada más pasar la calle Refugio y justo después de una señal que advierte que la vía se convierte en dirección prohibida para todos aquellos conductores que no sean residentes, taxistas o repartidores. Esta señal, por tanto, hace que esas plazas de estacionamiento sean inaccesibles para todo aquel que no viva en la zona.

Pero esta casuística no se da solo en la calle Mayor. También ocurre en varias bocacalles del paseo Independencia, como son Albareda, Casa Jiménez, Sanclemente y Zurita. En todas estas vías hay plazas reservadas de aparcamiento para motos que, técnicamente, con el reglamento de circulación en la mano, no se pueden utilizar salvo que uno resida en el entorno, por lo que resultan inútiles.

Movilidad se abre a matizar las señales

Y es que en la entrada de estas cuatro calles también hay una señal que informa de que solo pueden entrar conductores con garajes con acceso por esas vías, bicicletas, residentes, taxis y carga y descarga en unas horas determinadas. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que, aunque resulte algo estricta la aplicación de la normativa, esa multa está bien puesta ya que, con la ley en la mano, esas calles son dirección prohibida. Los agentes de la Policía Local, además, pueden comprobar si las motos aparcadas son o no de residentes en la zona porque al comprobar la matrícula pueden conocer dónde está empadronado el propietario del vehículo.

Estas señales, explican desde el área de Movilidad, se colocaron para evitar que todas estas vías perpendiculares al paseo Independencia se convirtieran en zonas de paso transversal. La idea en esta zona es canalizar el tráfico a través de las vías principales como son Independencia, el paseo Pamplona, Constitución y Sagasta aunque de facto suponga hacer inservibles un buen número de plazas de aparcamiento para personas que acuden al centro en moto.

Ante esta situación, en apariencia poco lógica, desde el área de Movilidad van a estudiar si deben matizar esa señalización o bien definir mejor los términos de uso de esas plazas, lo que no quita que las multas que se hayan podido poner hasta ahora estén bien puestas.