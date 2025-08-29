Estas son las cervezas artesanas aragonesas que podrás probar en el Birragoza 2025
17 cerveceras nacionales e internacionales ofrecen 150 cervezas en el festival que se celebra este viernes y sábado en el Centro de Historias de Zaragoza
Zaragoza acoge este viernes y sábado la XII edición de Birragoza, el festival de la cerveza artesana. En el Centro de Historias de la capital aragonesa, con entrada gratuita (aunque vaso + una consumición vale 6 euros y será necesaria su adquisición), los asistentes podrán probar más de 150 cervezas artesanas de varios productores tanto españoles como internacionales.
Una experiencia gastronómica total, ya que también habrá música con varios dj's que amenizarán las dos jornadas y food trucks con variedad de opciones para llenar el estómago.
Los estilos van desde lagers hasta imperial stouts, pasando por lambics y sidras naturales, con opciones sin gluten, veganas, vegetarianas y sin alcohol.
Durante las dos jornadas, los asistentes podrán degustar en el Centro de Historias directamente las elaboraciones de los productores, participar en catas guiadas por el sumiller Guillem Laporta y disfrutar de una variada oferta gastronómica.
La programación contará con actuaciones musicales de Rastaul, con funk, bossa nova y afrobeat, sesiones de Papa Frita Deejays y DJ Monkey Loops, que durarán desde las 12.00 hasta las 00.00 horas.
Los productores aragoneses
Hay 17 cerveceras que participan en este festival, cada una con varias opciones distintas. Llegan desde Bruselas y Habay (Bélgica) las internacionales y, de España, hay representación catalana, asturiana, cántabra y vasca.
De Aragón hay seis cerveceras que participan:
- Cervezas Tensina (Tramacastilla de Tena, Huesca)
- Mononoke Café (Zaragoza)
- Cierzo Brewing Co. (Caspe, Zaragoza)
- Cervezas Rondadora (La Cabezonada, Huesca)
- El Bandido Cucaracha (Zaragoza)
- Pyrene Brewing Co. (El Grado, Huesca)
