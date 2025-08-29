Teresa Ladrero: "Las Fiestas de la Oliva son un punto de encuentro intergeneracional y multicultural"

Vuelve la semana más esperada por los ejeanos, las Fiestas de la Oliva. ¿Cómo ha sido el proceso de organización de los festejos populares?

El proceso siempre es largo y muy cuidado. Desde el ayuntamiento y el Consejo de Festejos hemos trabajado durante meses para dar forma a una programación que sea para todos los públicos y muy atractiva. Coordinamos cuestiones logísticas, de seguridad, accesibilidad, contratación artística y colaboración con peñas y asociaciones. Todo ello con un objetivo claro: que los ejeanos vivan unas fiestas intensas, participativas y en convivencia.

Este año, la Asociación Española Contra el Cáncer en Ejea y Pueblos ha sido designada como pregonera de las fiestas. ¿Qué les llevó a escoger a esta institución?

Se trata de un reconocimiento merecido. La AECC en Ejea y Pueblos representa solidaridad, entrega y cercanía con los pacientes y las familias afectados por la enfermedad. Su labor es un ejemplo de humanidad y de compromiso con nuestra comunidad. Darles el honor de pregonar las fiestas es también dar voz a quienes encarnan valores de esperanza y apoyo mutuo.

Las Fiestas de la Oliva destacan por su variedad de actos para todo tipo de públicos: adolescentes, mayores, familias, niños. ¿Cree que las fiestas favorecen la unión de los vecinos?

Sin duda. La programación pretende que nadie se quede fuera: hay actividades infantiles, deportivas, taurinas, culturales, religiosas y de ocio nocturno. Esa diversidad hace que la fiesta sea un punto de encuentro intergeneracional y multicultural. Es un tiempo en el que desaparecen diferencias y se refuerza el orgullo de pertenecer a Ejea, con las calles y las plazas como espacios de convivencia.

La música es otro de los ejes clave de la programación. Rozalén se subirá al escenario de Ejea. ¿Considera que los conciertos son uno de los mayores atractivos de las fiestas?

Sí, los conciertos son un gran reclamo. Este año contamos con nombres como Rozalén, las prestigiosas orquestas Vulkano y Panorama, La Guardia o Benito Kamelas, que atraen a vecinos y visitantes de toda la provincia.

Pero la oferta de Ejea no solo se centra en la música moderna, sino que también incluye en la programación actuaciones de folclore tradicional.

La música une generaciones y es un punto fuerte del programa, pero siempre la combinamos con folclore, jota, verbenas y espectáculos tradicionales, que también generan una enorme expectación. Uno de los eventos clave es el XXX Festival de Jota de Ejea, donde se escucharán algunas de las mejores voces de Aragón. Pongo en valor también las actuaciones de los grupos locales y de las charangas, que ayudan a disfrutar de un buen ambiente durante nueve días.

Además de su cartel musical, ¿qué hace especiales o diferentes a las fiestas de Ejea en comparación a otros municipios?

Las Fiestas de la Oliva se diferencian porsu equilibrio entre tradición y modernidad. La Ofrenda de Flores y la Procesión a la Virgen son momentos cargados de emoción colectiva. Nuestra apuesta por la igualdad, la diversidad, la accesibilidad y la innovación convierte a nuestras fiestas en inclusivas y actuales. Ejea mantiene la esencia de lo tradicional, pero suma propuestas para todos los públicos y sensibilidades. Cine, magia, humor, teatro y circo también tienen su hueco en la programación.

¿Cómo es la implicación y la participación de los vecinos y vecinas?

Es total. Las fiestas solamente son posibles por la implicación de la ciudadanía. Desde las peñas, que llenan de color y ruido las calles, hasta las asociaciones y los profesionales que colaboran en los casi 200 actos previstos. También hay un gran esfuerzo de voluntariado, de brigadas municipales, de personal sanitario y de seguridad. Esa red de colaboración es la que hace posible que todos los demás podamos vivir nuestras fiestas con tanta intensidad.

Por último, ¿cómo animaría a los visitantes a asistir a las Fiestas de la Virgen de la Oliva?

Les diría que vengan a compartir con nosotros la alegría de Ejea y de ser ejeano. Aquí encontrarán música, tradición, gastronomía, cultura y hospitalidad. Somos una ciudad abierta, acogedora y con un ambiente festivo único. Les espera una de las mejores programaciones festivas de Aragón y el resultado es una semana inolvidable. Quien nos visite estos días no solo disfrutará de un gran programa, sino también de la cercanía de los ejeanos que celebran con orgullo a su patrona.