Chueca se reunirá con los portavoces de la oposición en Zaragoza de cara al inicio del curso político

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, está de vuelta de las vacaciones y este sábado ha concretado cuáles serán sus prioridades de cara al inicio del curso político en el consistorio. Lo primero será negociar las ordenanzas fiscales del año 2026, que definirán los impuestos y tributos municipales para el próximo ejercicio, para lo que el PP intentará apoyarse de nuevo en Vox. Una vez esté salvado ese escollo será el turno de la negociación presupuestaria, en la que la ultraderecha se posiciona, un año más, como el socio preferente de la regidora y la única opción real para poder aprobar las cuentas.

No obstante, aunque las alianzas estén marcadas ya de antemano, la alcaldesa se reunirá en los próximos días con los portavoces de todos los grupos municipales, como es tradición en el consistorio en el inicio del curso político. Así, Chueca se verá con Lola Ranera (PSOE), Elena Tomás (ZeC) y Julio Calvo (Vox). Este último encuentro es en el que la regidora se juega el devenir del mandato ya que, a dos años de las elecciones y con los partidos tomando posiciones, mantener el pacto con Vox se torna vital a la hora de seguir impulsando los grandes proyectos impulsados por Chueca, si bien muchos de estos ya están lanzados.

Y como ya ha hecho en otras ocasiones, Chueca se reunirá también con su equipo en su conjunto: concejales y asesores. La alcaldesa suele someter a su Gobierno a una especie de encierro preparatorio unas dos veces al año en el edificio Seminario: una en el inicio del curso político y otra a principios de año. El objetivo de estos encuentros es determinar el estado de los proyectos ya impulsados y definir las prioridades de los próximos meses.

Otra de las apuestas que Chueca mantendrá para el próximo curso político y para lo que queda de mandato serán los grandes eventos deportivos y culturales. Así lo ha asegurado en una visita a las instalaciones que la organización de La Vuelta ha habilitado en Zaragoza de cara a la etapa que se disputará este sábado por las calles de la capital aragonesa. "No tenemos playa ni montaña, por lo que tenemos que apostar por los grandes eventos para aumentar el impacto económico del turismo en la ciudad", ha dicho la regidora.

Y es que a La Vuelta hay que sumarle la celebración del Vive Latino en los próximos días, eventos a los que podrían sumarse nuevos que el pasado curso ya tuvieron lugar en Zaragoza por primera vez como el Monumental Tour o el Zaragoza Luce.