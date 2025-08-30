“Ese día todo salió tan mal que nos dio la risa, y ahora no recuerdo nada de lo que salió mal, solo recuerdo la risa”. Esta frase define el comienzo del restaurante Humo, un negocio que nació de la ilusión de dos jóvenes por asentarse en el panorama gastronómico de Zaragoza. Hace tan solo unos meses que subieron la persiana de su restaurante para ofrecer una carta sofisticada donde la carne y la brasa son el elemento principal.

Con una vida conectada por un hilo, Iasmina Pavel y Marius Mezin entrelazaron sus caminos y fijaron unas metas comunes. El principio de esta pareja en la hostelería vino marcado por 23 Burger, una hamburguesería del centro de la capital aragonesa que denota innovación y calidad. Pero esto no fue suficiente, y la ambición y ganas de más les llevó a perseguir su proyecto soñado. Con tan solo 24 y 26 años respectivamente, consiguieron abrir su segundo local y es, a día de hoy, uno de los restaurantes más destacados del barrio de San Pablo.

Como su nombre bien indica, cuando pisas el local, situado en la calle Predicadores número 7, todo huele a humo. El olor que desprende evoca familia y hogar, lumbre y comida recién hecha, calidez y cariño en todos los recovecos del lugar. No se puede —ni se quiere— poner una etiqueta; es, simplemente, Humo. Y Humo son los empleados, los clientes, los dueños y, sobre todo, la carta. “Todo lleva una explicación del restaurante”, cuenta Iasmina Pavel, dueña del local.

EN IMÁGENES | HUMO Steakhouse, el restaurante de Zaragoza que potencia la esencia de la brasa: “Destaca la elegancia y lo salvaje de la carne” / Josema Molina

El humo como ingrediente principal

“Desde quemar un romero hasta la tarta de queso”, la bruma ahumada es el ingrediente principal entre toda su selección de productos. Esa nube blanca decora sus platos —directa o indirectamente— y se extiende por toda la mesa para crear una experiencia única. “En Humo destaca la elegancia, y a la vez lo salvaje que es la carne, la brasa”, admite la dueña.

Una carta compuesta por “platos típicos y caseros” confeccionados de manera vanguardista que expresa la mano de los cocineros. Pero entre codillos y solomillos, la especialidad de la casa está lejos de ser una carne. Son los huevos a dos cocciones los que encandilan a todo el que pisa el restaurante.

Huevos en dos cocciones. / Restaurante HUMO

Patatas paja naturales, crema de trufa y unas láminas de torrezno muy finas fritas encima de los huevos en dos cocciones y una crema de patata curada ahumada. Un plato que recuerda a los típicos huevos rotos, pero con el toque que Marius y Iasmina ofrecen. “Una mesa de cuatro viene hoy y pide una ración de huevos en dos cocciones, y al día siguiente vuelve a venir esa mesa y se piden uno para cada uno —cuenta Marius—. Se nos quejan de que es poca cantidad, pero no es poca cantidad; es que gusta mucho”.

Una decoración selvática y arriesgada

Pero Humo no solo destaca por su carta. Una decoración completamente selvática envuelve el restaurante. Los tonos verdes de las paredes con toques dorados crean una esfera completamente exuberante y elegante que invita a perderse entre el vaho y los detalles tan cuidados del lugar.

Un ambiente agradable se respira en el local, con música de fondo que permite disfrutar de un momento de tranquilidad mientras deleitas al paladar. Mientras Marius se muestra cara al público detrás de la barra, Iasmina confecciona los platos que Eduardo Comín —chef zaragozano— diseñó con el objetivo de que Humo se convirtiese en un restaurante valorado por todos aquellos quienes pisasen su suelo.

Humo antes de ser Humo

Una superficie que forma parte de la historia del local y de la cual no han querido deshacerse. Anteriormente, un negocio de más de cuatro décadas brindaba a Zaragoza sus platos caseros y la exquisitez con la que se realizaba su oferta culinaria. Cuatro generaciones pasaron por las cocinas del restaurante La Matilde, hasta que la última tuvo que desprenderse de él.

Tan solo un negocio intentó tomar forma en este local, pero no fue el elegido. Y es que, como muchas cosas en la vida, a veces no eres tú el que elige, sino que todo queda en manos de la otra parte. En la hostelería no es cuestión de mano al alza, sino de encontrar un camino en el que fluir y ser uno mismo.

El anterior dueño buscaba ambición, y en Marius y Iasmina la encontró. Dos jóvenes con ganas de cumplir el sueño de abrir su segundo negocio y con una propuesta difícil de rechazar. Después de una intensa charla y un coche llevado por la grúa, los actuales dueños firmaron el camino para lograr su anhelo.

Un camino de aprendizaje

Cientos de locales, burocracia excesiva y muchos “no” en su mochila marcaron la etapa de búsqueda hasta conseguir que Humo se conformase en la escena gastronómica actual. “Con los años hemos ido aprendiendo cosas y adaptando la idea que teníamos hace tres años a lo que ahora mismo es”, relata Marius.

Con toda una vida hostelera por delante, los dirigentes tienen en marcha su imaginación para poder seguir creando experiencias únicas e innovando en cada detalle, pero sin perder la esencia de la brasa y asegurando una continuidad llena de éxito.

Y es que su pasión no solo se refleja en la cocina, donde Iasmina perfecciona hasta el más mínimo detalle de los platos, ni en la barra, donde Marius sirve los mejores vinos de la bodega; también en cada pequeño rincón del restaurante. Porque el humo ya forma parte de sus vidas y se impregna en los paladares de todos para ofrecer una experiencia auténtica, donde cada bocado promete ser mejor que el anterior.