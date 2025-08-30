Uno de los iconos de la Expo renueva su imagen para potenciar su esplendor

Uno de los iconos de la Expo de Zaragoza lucirá nueva imagen en las próximas semanas, cuando entre en funcionamiento un nuevo sistema de iluminación que va a permitir dotar a esta infraestructura de un carácter mucho más impresionante -y fotografiable-. Se trata del puente del Tercer Milenio, una de las construcciones que la ciudad heredó de la Exposición Internacional del Agua y que el ayuntamiento quiere dignificar.

Así, a lo largo de este verano, la nueva iluminación del puente se ha ido probando una vez se habían instalado ya las nuevas luminarias, que son de tecnología led y, por lo tanto, consumen mucha menos energía que los focos que funcionaban hasta ahora. Al ahorro en el consumo de la luz se le suma otra ventaja: la posibilidad que iluminar con distintos colores y de una manera mucho más brillante un puente que, aunque pocos zaragozanos lo sepan, tiene el arco suspendido de hormigón más grande del mundo.

En las pruebas que se han realizado este verano se ha podido ver al puente luciendo los colores de la bandera de Aragón o del arcoíris, al igual que se hace ya en otros edificios oficiales en ocasiones o días especiales. La fachada del propio Ayuntamiento de Zaragoza estrenó hace poco un sistema de iluminación parecido que también permite cambiar las tonalidades que se utilizan para celebrar o conmemorar efemérides.

Este hito de la arquitectura fue diseñado por el ingeniero oscense Juan José Arenas de Pablo. Tiene un tablero de 270 metros de longitud y 43 metros de ancho y es el único icono de la Expo que, desde su inauguración, ha estado en uso, precisamente por su funcionalidad, ya que esta infraestructura completa el tercer cinturón uniendo los barrios del Actur y La Almozara.

Otras actuaciones en la Expo

La renovación de la iluminación del puente del Tercer Milenio se enmarca dentro de una serie de actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para dignificar el legado de la Expo en un momento en el que la ciudad se acerca ya al 20 aniversario de la celebración de la Exposición Internacional del Agua, un hito que se alcanzará en 2028 y para el que el recinto de Ranillas debería volver a lucir en todo su esplendor.

Un ejemplo son las obras que van a devolver a la vida a la Torre del Agua. Este icono arquitectónico de la Expo lleva cerrado desde el año 2008. Solo se ha utilizado en ocasiones puntuales y citas concretas, aunque también se han permitido las visitas guiadas del edificio. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha considerado que el edificio debe y puede aprovecharse mejor, y por eso lo quiere convertir en el "Faro de la Logística", un emblema del crecimiento económico de Aragón.

Para ello van a invertir 11,2 millones de euros -casi un 50% más de lo previsto inicialmente- para acondicionar el interior, crear una cafetería con mirador en la última planta y dotar a la fachada exterior de una nueva piel con un sistema de iluminación ideado por Oboria Digital, una compañía aragonesa que se encargó de diseñar la tecnología del impresionante edificio The Sphere de Las Vegas.

También en el Pabellón de Aragón el Gobierno de Aragón ha invertido dinero para su puesta a punto a falta de encontrarle un uso definitivo mientras se define cuál será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo de nueva creación para el que Zaragoza se ha postulado y que el Ejecutivo autonómico quiere que se ubique precisamente en ese edificio.

Por su parte, el ayuntamiento ha emprendido otra serie de actuaciones más modestas, como la rehabilitación de la escultura Alma del Ebro, de Jaume Plensa, situada a las puertas del Palacio de Congresos, y la sustitución de alguno de los toldos que daban sombra en toda la zona del frente fluvial.

Sin embargo, todavía son muchas las necesidades de un recinto Expo que sigue esperando un rescate para alguno de los elementos que en su día brillaron allá por el año 2008. Es el caso de todas las obras de arte repartidas por el frente fluvial, algunas de las cuales se caen a cachos, o el banco que bordea todo el frente fluvial.

