Parque Goya protagonizará una nueva protesta contra el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza

El cierre de siete zonas jóvenes en Zaragoza, lo que hasta hace poco se conocía como casas de juventud, sigue siendo motivo de conflicto en la capital aragonesa. Este lunes los trabajadores de estos centros, junto con usuarios y partidos políticos, han convocado una nueva protesta en la plaza de la Poesía de Parque Goya para mostrar su disconformidad con la clausura de este equipamiento en este barrio del norte de la ciudad así como en otros distritos.

Según anunció el Gobierno municipal a principios de este mes, dentro de su estrategia de implantación de sus políticas de juventud, próximamente se cerraran las zonas jóvenes de los barrios del Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro, Casablanca y Miralbueno. Esto enseguida provocó una reacción de los trabajadores de estos centros, que llevan ya meses manifestándose contra la gestión del equipo de Natalia Chueca.

La protesta en Parque Goya está convocada además por la asociación de vecinos del barrio y comenzará a las 19.00 horas. Habrá también actuaciones y, previamente, a las 17.00 horas, se celebrará un torneo de guiñote entre jóvenes y mayores como símbolo de la unión intergeneracional. No obstante, esta no será la única cita importante este lunes para el colectivo SOS Zonas Jóvenes, puesto que los impulsores de este movimiento contra el cierre de estos equipamientos también tendrán la oportunidad de reunirse con el secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Rubén Pérez Correa. El encuentro ha sido convocado por Zaragoza en Común, donde se integra Izquierda Unida, el mismo partido que ostenta en el Ejecutivo central la cartera de Juventud, en manos de la ministra Sira Rego.

«Desde Zaragoza en Común denunciamos que estos cierres representan la pérdida de espacios de socialización entre iguales, de contextos seguros, de escucha, participación y vinculación comunitaria. Además, esto trae consigo la precarización del empleo, poniendo en riesgo alrededor de 50 puestos de trabajo y arrojando incertidumbre sobre la situación contractual de decenas de profesionales que han señalado este tratamiento por parte del Gobierno de Chueca como un desprecio y maltrato institucional», denunciaron desde la formación.

Desde el Gobierno municipal defienden que era una necesidad «reorientar» las políticas de juventud municipales para «adaptarse a las necesidades y los gustos reales de los jóvenes».