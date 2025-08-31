La Parthénope, para muchos el mejor restaurante italiano de Zaragoza: "Lo hacemos todo a mano y la pasta es fresca"

La influencia italiana en Zaragoza se puede ver en toda la ciudad, ya que cuenta con una notable oferta gastronómica que refleja tanto la presencia de cocineros y empresarios italianos como la fascinación local por su cocina.

En el corazón del casco antiguo de Zaragoza, a los pies del Teatro Romano, más concretamente en la calle de Verónica, número 16, surge un rincón de auténtica 'dolce vita': La Parthénope.

Aunque abrió sus puertas en mayo de 2020, no fue hasta noviembre que pudieron funcionar con normalidad debido a la pandemia de la covid-19. “Al principio solo se hacía comida para llevar, luego el restaurante abrió definitivamente para noviembre de 2020”, explica Claudia, actual encargada del restaurante junto con Marian, una de las cocineras que preparan sus famosos platos que enamoran a mucha parte de la capital aragonesa.

La verdadera cocina napolitana

Este restaurante te transporta directamente a Italia gracias a su decoración, su música ambiente, pero en especial gracias a su comida. “La comida de Parthénope está basada e inspirada en la cocina de Nápoles”. Entre la variedad de pizzas y pastas que podemos encontrar en su carta, sin duda, para los clientes destacan, no solo la pasta carbonara, la pizza Siracusa y la especialidad de la casa: la pizza Parthénope. “Tenemos la tradición de hacerlo todo a mano. La pasta es fresca y las recetas inspiradas es la cocina napolitana”.

“Tenemos proveedores italianos y luego también tenemos algunos que son de aquí”, dice Claudia. Esto les hace tener las verdaderas pastas italianas, como la famosa carbonara. “Es una clásica carbonara con pasta casera, diría yo que es la más pedida”. Marian explica la receta de la verdadera carbonara: “Hacemos la receta auténtica, digamos, de cocina napolitana, que es el guanciale, la pasta fresca, yema de huevo y el queso pecorino”.

En La Parthénope cuentan con espacio para unas 100 personas, contando también su terraza. “Lo primero es que el cliente se sienta a gusto, que esté cómodo y que esté en un ambiente bueno”. Lo que más sorprende y gusta de su local es el horno de leña que puedes ver en la primera planta del restaurante. Además puedes ver en directo como se cocinan sus pizzas.”los materiales para hacerlo son traídos de Nápoles”. Confiesa Claudia. De normal tienen dos turnos en la comida y en la cena y un turno en la terraza. Y entre la clásica batalla entre pizza y pasta, tanto Claudia como Marian lo tiene claro. "Generalmente en la comida la gente quiere un poquito más, llenarse con algo más contundente, entonces piden pasta. Y por la noche, que ya quieren algo más ligero, en cierta forma, pues ganan las pizzas".

Cada año La Parthénope innova su carta con nuevos platos y nuevas recetas, ahora en especial de cara a las fechas más importantes del año en Zaragoza. "Planes de futuro que tenemos ya de cara a Pilares, poner algún plato, porque vamos haciendo pruebas, vamos mirando a ver qué se puede, que es lo que le gusta a la gente".