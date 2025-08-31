Sufre un desvanecimiento al volante y tiene que ser reanimado tras estamparse con un semáforo en Zaragoza

Un hombre ha tenido que ser asistido de urgencia en plena calle este domingo en Zaragoza después de haberse desvanecido al volante. El señor, que conducía por Marques de la Cadena, ha perdido el conocimiento al parecer por algún tipo de problema cardiaco y se ha estampado con un semáforo, sin provocar, eso sí, más heridos. El coche se ha frenado como consecuencia del choque y no ha alcanzado a ningún otro vehículo ni a los viandantes.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.00 horas en el zaragozano barrio del Actur. Antes de que llegaran los Bomberos de Zaragoza, el hombre ya estaba siendo asistido fuera del coche por una médica que habría presenciado el accidente. Le han practicado una maniobra de reanimación cardiopulmonar y, cuando han llegado los equipos de emergencias, estos han utilizado un desfribilador para intentar reanimarle.

Cuando han conseguido estabilizar al hombre, este ha sido trasladado de inmediato en una ambulancia del 061 a un centro hospitalario. La Policía Judicial está a cargo de la investigación del accidente, pero ante la evidencia de que no existen sobre el asfalto marcas de frenada, todo apunta a que el señor habría perdido la consciencia antes de chocar con el semáforo.