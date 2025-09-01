Arcosur sigue creciendo y contará con una nueva escuela infantil a finales de 2026

El Ayuntamiento de Zaragoza dará el impulso definitivo este septiembre a la Escuela Infantil de Arcosur, que supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros y que contará con una capacidad inicial para 120 alumnos. Así lo ha detallado este primer lunes del nuevo curso político la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha desgranado que saldrá a licitación de manera conjunta la redacción del proyecto definitivo y la ejecución de la obras, todo ello con el objetivo de reducir los plazos antes una demanda vecinal en incremento dada la ampliación poblacional que está sufriendo el Distrito Sur.

En concreto, se valora en 100.672 euros la redacción del proyecto del edificio, que atenderá a los requisitos establecidos por el Ayuntamiento ante el informe de necesidades planteado por la red de Escuelas lnfantiles Municipales, y en otros 2.994.992 euros la inversión para ejecutar la obras. Asimismo, el equipamiento se plantea desde una perspectiva de construcción modular, lo que permitirá optimizar el proceso de construcción en obra, siempre cumpliendo con los parámetros de calidad de la normativa vigente y las necesidades de uso.

La licitación planteará “un plazo de 3 meses para la redacción del proyecto y 12 meses para la ejecución de la obra, si bien las ofertas pueden plantear reducción de los plazos”, ha explicado Natalia Chueca, quien ha estado acompañada del concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

“El edificio se levantará entre el paseo de los Arqueros y las avenidas de El Torico, del Cierzo y del 21 de junio de 2009, en un solar que cuenta con un total de 3.712 metros cuadrados”, ha detallado Natalia Chueca. Sus espacios contarán con seis aulas de unos 45 m² cada una, tres dormitorios, tres aseos de alumnado, una biberonería, una sala polivalente de 106 m², una sala de atención especial de 15 m², así como otros espacios para los trabajadores, el AMPA, la cocina, la despensa, el office, el almacén, los aseos, la sala de lactancia, una zona de carritos o el vestíbulo. También se propone un patio exterior de más de 1.250 m².

Medidas en función del proyecto

Para articular el programa de necesidades del inmueble se parte de módulos constructivos cuya definición y medidas definitivas se ajustarán en el correspondiente proyecto de ejecución. Estas medidas entrarán dentro de los estándares para ser transportados por camiones.

Los módulos se adaptan en función del espacio requerido para cada estancia. Para aquellas estancias de pequeñas dimensiones, estos módulos se fragmentan con tabiques interiores. Las estancias de mayor tamaño se conforman mediante la adición de módulos sin cerramiento entre sí. En cuanto a las alturas de los módulos se empleará una altura de 3 metros como altura genérica, si bien las aulas, el dormitorio y la sala polivalente emplearán módulos de 4 metros de altura.

Las propuestas que se presenten serán valorada con hasta 20 puntos en los aspectos de calidad constructiva de la solución modular y de calidad en la fabricación y montaje. Incluso se solicitará a las empresas que realicen una estimación de la vida útil del edifico, valorando la facilidad de adaptación y reubicación de la construcción y describiendo las posibilidades de adaptar el edificio a nuevas necesidades del barrio.

En cuanto a la disposición del inmueble en la parcela, se atenderá a los condicionantes climáticos del lugar. El edificio se colocará en forma de “L” en los lados noreste y noroeste de la parcela. De este modo se libera el espacio de la parcela orientado a sur para ubicar el recreo, lo que favorecerá el soleamiento de las aulas al mismo tiempo que el edificio actuará de barrera frente al cierzo. Por tanto, el acceso a la escuela se ubicará en la fachada noreste, frente a la gran plaza del paseo de los Arqueros.