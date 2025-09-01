Chueca inicia un curso marcado por las obras y con varios frentes abiertos

No son pocos los retos que tiene por delante el Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. A la alcaldesa, Natalia Chueca, se le van a comenzar a acumular las obras que inaugurar a lo largo de los dos próximos años y para ello es necesario que, en los próximos meses, todo esté lanzado y listo para que las máquinas puedan entrar a trabajar y poder cortar las cintas antes de mayo de 2027, cuando se celebrarán las próximas elecciones. De ahí que este inicio de curso se torne crucial: el mandato ha llegado a su ecuador y todo lo que no se ponga en marcha ya, simplemente no podrá ser. Por el camino, además, la primera edil deberá resolver algunos conflictos que le han puesto a ciertas asociaciones vecinales en contra.

De ahí que la regidora vaya a reunir a todo su equipo en una especie de retiro motivacional en el Seminario para coger impulso de cara a los próximos meses. Antes de que termine el año, el Gobierno municipal debe adjudicar algunas de las obras más importantes del mandato, esas que transforman la ciudad y que la gente, para bien o para mal, recuerda. Es el caso de la reforma del Coso y San Miguel, la avenida Valencia y Pedro Cerbuna, entre otras, a las que se suman la reurbanización del triángulo del Portillo –que depende de Zaragoza Alta Velocidad– y la construcción de nuevos equipamientos como las piscinas del Distrito Sur, que tendría que comenzar a levantarse en los próximos meses, o las de La Almozara, un proyecto que ya ha naufragado en más de una ocasión y que Chueca pretende dejar lanzado en los próximos meses.

Así las cosas, el inicio del curso político, así como lo que queda de mandato, va a estar marcado por las obras. Con La Romaredaya encamino, el ayuntamiento tiene dinero para invertir y la regidora quiere que se note, aunque eso vaya a obligar a más de uno a convivir con el ruido de las máquinas.

La bilateral

Pero no todo van a ser cascos y chalecos fosforitos en los próximos meses. La alcaldesa deberá compaginar las visitas a las obras con otras tantas responsabilidades. Una de las que más pueden urgir será la definición de los acuerdos que el consistorio lleve a la reunión bilateral con el Gobierno de Aragón, que se celebrará en otoño. Y es que aunque ambas instituciones estén gobernadas por el mismo partido, lo que garantiza que no haya tensiones -o no demasiadas-, tanto la DGA como el consistorio deberán vender sus logros tras ese encuentro. Y eso es lo que el equipo de Chueca debe afinar.

También debe empezar la alcaldesa a sondear a Vox de cara a la negociación presupuestaria. La ultraderecha, hasta ahora, no le ha fallado a la regidora. Pero los de Abascal han demostrado en más de una ocasión que no van a garantizar los gobiernos del PP a cambio de nada, por lo que habrá que estar pendientes de las exigencias que tengan los cuatro ediles de Vox. Y cuanto más cerca están las elecciones, más difícil suelen ponerlo. La semana pasada ya advirtieron que «el equipo de Gobierno lo iba a pasar mal» si no cumplía con sus promesas.

Las polémicas abiertas

Pero el equipo de Chueca no solo va a tener que lidiar con Vox y la izquierda en el ayuntamiento, también en las calles tiene la alcaldesa algunos frentes abiertos que van a marcar el inicio de este curso político. Es el caso del cierre de siete zonas jóvenes, un asunto que ya está provocando protestas y concentraciones y que puede ir escalándose. Hoy mismo, el secretario de Estado de Juventud del Gobierno de España visita Zaragoza para reunirse con los trabajadores de estos centros.

El Gobierno municipal tendrá también que reunirse en algún momento en las próximas semanas con los vecinos de Vía Hispanidad, en pie de guerra por la propuesta del ayuntamiento de vender el solar del skate park para construir viviendas. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, anunció en este diario que estaban planteando hacer más «comedida» su propuesta para tratar de satisfacer a los vecinos, pero estos ya han amenazado con ir a los tribunales. También tiene que resolverse en los próximos meses la adjudicación del nuevo contrato del Parque de Atracciones, otra causa de polémica en la ciudad, y deberá ponerse en marcha la Zona de Bajas Emisiones, ya con multas. Los proyectos son muchos y los días solo tienen 24 horas. Es tiempo de remangarse y dialogar.