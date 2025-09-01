Decenas de personas protestan contra el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza
En torno a 200 vecinos se han concentrado en la tarde de este lunes en el barrio de Parque Goya
El polémico cierre de hasta siete Zonas Jóvenes de Zaragoza sigue trayendo cola. En la tarde de este lunes, apenas unas horas después de la visita del Secretario de Estado de Juventud a la capital aragonesa, en torno a 200 personas se han concentrado en la plaza de la Poesía, en el barrio de Parque Goya, para mostrar su desacuerdo ante la decisión del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca.
"No somos cifras, somos comunidad viva", "Poned precio a la casa, nosotras no nos vendemos", "Las zonas jóvenes no reblan, se defienden" o "Los jóvenes de hoy en día son abandonados por el ayuntamiento" han sido solo algunos de los lemas que se han podido leer en el acto.
Previamente, por la mañana, los trabajadores de estos centros han mantenido una reunión, convocados por ZeC, con el secretario de Estado de Juventud del Gobierno de España, Rubén Pérez Correa, al que han trasladado sus demandas y preocupación.
