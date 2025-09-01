Diez años de la explosión que acabó con la vida de seis trabajadores de Pirotecnia Zaragozana

Faltaba poco más de media hora para que terminara la jornada laboral de la plantilla de la empresa Pirotecnia Zaragozana, pero aquel día no fue un día normal. Cuando todavía no daban las 15.00, una cadena de explosiones arrasó con la campa de esta fábrica de fuegos artificiales situada entonces en Garrapinillos. La onda expansiva no tuvo piedad y se propagó por las instalaciones haciendo añicos todo lo que quedó cerca, incluidas las casetas dentro de las cuales trabajaban los empleados. Fallecieron seis trabajadores y otros tantos resultaron heridos, algunos de los cuales de gravedad, lo que les costó ingresos y operaciones para poder recuperarse. Fue un 31 de agosto de 2015, un día que quedará en la memoria de muchos zaragozanos.

La fuerte explosión se dejó notar a kilómetros a la redonda y en todos los municipios del entorno como Utebo, Cuarte de Huerva, Pinseque y Garrapinillos, además de en Zaragoza capital. Los que escucharon el estruendo comentan que, en un principio, pensaron que el origen del estallido había sido un avión de la Base Aérea rompiendo la barrera del sonido, pero cuando el humo se expandió y comenzó a ascender se confirmaron los peores presagios: el origen estaba en la fábrica de Pirotecnia Zaragozana.

La vía judicial

La vía judicial que se abrió después y que llegó hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no concluyó el origen de la explosión y, además, cerró la causa penal abierta por la defensa de los familiares, que buscaron, sin éxito, que alguien asumiese responsabilidades por lo sucedido. Pero los distintos jueces y magistrados que fueron asumiendo el caso tras los sucesivos recursos insistieron en el archivo de la investigación.

Sí que se conoce que el calor de la onda expansiva fue el que originó que, después de la primera explosión se sucedieran otras tantas que arrasaron con casi todas de las más de 80 casetas en las que trabajaban los empleados en pareja o en solitario. Estas construcciones estaban envueltas por muros de arena para evitar accidentes y aumentar la protección, pero aquel día nada sirvió. Dos camiones aparcados en la campa modificaron la dirección de la onda expansiva, magnificando la capacidad destructiva de la deflagración, que provocó un efecto dominó. El resultado fue fatal y, diez años después, Zaragoza y los familiares de los fallecidos aún recuerdan aquella fatídica fecha.

Los fallecidos

Los momentos posteriores a la explosión también fueron críticos. El fuego y el calor destruyó también los teléfonos móviles de algunos supervivientes, lo que hizo que estuvieran ilocalizables, aumentando así el nerviosismo entre los familiares que esperaban respuestas. En un primer momento se localizaron cinco víctimas mortales y había una persona desaparecida. Días después, tras analizar todos los restos encontrados, se confirmó de que se trataba del sexto fallecido. Dos de los trabajadores que murieron eran un matrimonio de Casetas, que tenían 56 años.