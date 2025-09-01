La enésima reunión entre Avanza y los sindicatos termina sin acuerdo y la huelga de buses en Zaragoza se mantiene por ahora

Parece el cuento de nunca acabar y, este lunes, ha sumado un nuevo capítulo. Los conductores del autobús urbano de Zaragoza mantienen, por ahora, su intención de ir a la huelga a partir del próximo 8 de septiembre, con paros parciales que se prolongarían hasta el 31 de octubre y que afectarían directamente a las próximas Fiestas del Pilar. En cualquier caso, todavía hay tiempo para evitar esa nueva convocatoria y las negociaciones entre Avanza y los sindicatos se mantienen "abiertas".

Así se desprende tras un cónclave celebrado este lunes y que ha durado cerca de ocho horas, con interrupción incluida en el Servicio de Mediación (SAMA) por cuestiones sobrevenidas. La primera parte de la reunión ha comenzado a las 9.30 horas y se ha prolongado a las 15.00 horas, cuando había programada otra mediación que ha obligado a parar hasta las 19.00 horas.

Ya entonces parecía que el acuerdo (o, al menos, el preacuerdo) era imposible de lograr, sensación reforzada tras retomar las negociaciones por la tarde. Con todo, está previsto que el comité y la concesionaria del servicio, Avanza, se vuelvan a reunir en el SAMA el próximo miércoles a partir de las 9.00 horas. Por el momento, las posturas siguen "alejadas".

Dentro de todo este embrollo, cabe recordar que ambas partes tienen como límite el próximo viernes 5 de septiembre para cerrar un acuerdo, si quieren que este se incluya en la nueva contrata del bus. Ese día, si hay entente (no es necesario ni que esté publicada en el Boletín Oficial de Aragón), el documento se anexará a los pliegos. De lo contrario, el ayuntamiento pulsará el botón verde y los enviará tal y como están ahora redactados a intervención, para un último repaso antes de su licitación, probablemente entre mediados y finales de septiembre.

Así lo acordaron hace unas semanas todas las partes, ya que este contrato debía publicarse por mandato judicial el pasado mes de marzo. Movilidad consideró cumplida esa condición cuando elevó las condiciones técnicas y jurídicas de la nueva contrata, y se dio hasta verano para terminar de perfilar las nuevas líneas. En cambio, fue el propio comité quien pidió esa prórroga hasta septiembre, para que esta cuestión no influyese en las negociaciones que ahora están a punto de tocar a su fin.

Carlos Agulló (segundo izda), gerente de Avanza Zaragoza, este lunes a su llegada al SAMA. / Jaime Galindo

Ahora, los trabajadores celebrarán este martes una asamblea para informar sobre unos paros que también tienen dividido al comité. No tanto por el fondo, sino por las formas. Y es que Sattra y el CUT, dos de los sindicatos mayoritarios, se han opuesto a una convocatoria que consideran "ilegal" y que no descartan recurrir debido al reparto de sillas en el comité de huelga.

Tanto es así que el propio comité de huelga ha manifestado su "sorpresa" por la presencia de Sattra al comienzo de la reunión de este lunes. "Entraron en la sala, como acostumbran, levantando la voz y usando términos despectivos", acusan en el escrito, donde los sindicatos aseguran que Sattra solo quería estar para "denunciar ante los tribunales". Y la cosa no acabó ahí, ya que el comité asegura que les ofreció quedarse con un delegado en la sala y Sattra lo declinó.

Choque PSOE-Chueca

Asimismo, los pasillos de la sede consistorial zaragozana no han sido inmunes a las últimas noticias respecto a la más que probable nueva huelga del bus. Por la mañana, el concejal del PSOE Chema Giral ha achacado la convocatoria a la "ineficacia y mala gestión" de Natalia Chueca, recordando la huelga de hace dos años, cuando la alcaldesa era responsable de Movilidad, que superó los 600 días.

Desde el Gobierno municipal del PP, por su parte, han replicado a la oposición que las negociaciones aún no han acabado y que "esperan y desean que se llegue a un acuerdo" que, según dicen, "beneficiará sobre todo a la ciudadanía, que es la que sufriría los paros en el caso de que se produjeran".