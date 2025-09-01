Unas obras cortarán este martes una conexión entre dos de las principales vías de Zaragoza
El ayuntamiento va a reparar las barandillas de uno de los carriles del 'scalextric' que conecta Vía Hispanidad con avenida Navarra
El Ayuntamiento de Zaragoza va a proceder a la rehabilitación de las barandillas de uno de los carriles del “scalextric" que conecta Vía Hispanidad con avenida de Navarra. Para ello, este martes, 2 de septiembre, de 8.30 a 20.00 horas, se cortará dicho acceso tanto desde la vía de servicio como desde Vía Hispanidad.
El tráfico rodado se desviará por las calles de Luis Buñuel y de Biarritz. Eso incluye la línea 52 de autobús urbano, que no ve afectadas sus paradas ni cambiado su recorrido más allá del desvío señalado.
Se prohibirá el estacionamiento entre la calle Buñuel y el número 146 de Vía Hispanidad, tramo que queda en doble sentido para garantizar la entrada y salida del badén afectado. La actuación se apoyará con personal auxiliar de obra y la colaboración de Policía Local.
