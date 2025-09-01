Unas obras cortarán este martes una conexión entre dos de las principales vías de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza va a proceder a la rehabilitación de las barandillas de uno de los carriles del “scalextric" que conecta Vía Hispanidad con avenida de Navarra. Para ello, este martes, 2 de septiembre, de 8.30 a 20.00 horas, se cortará dicho acceso tanto desde la vía de servicio como desde Vía Hispanidad.

El tráfico rodado se desviará por las calles de Luis Buñuel y de Biarritz. Eso incluye la línea 52 de autobús urbano, que no ve afectadas sus paradas ni cambiado su recorrido más allá del desvío señalado.

Afecciones por las obras. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Se prohibirá el estacionamiento entre la calle Buñuel y el número 146 de Vía Hispanidad, tramo que queda en doble sentido para garantizar la entrada y salida del badén afectado. La actuación se apoyará con personal auxiliar de obra y la colaboración de Policía Local.