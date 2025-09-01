Este es el 'cuadriculado' barrio de Zaragoza que tendrá una calle nueva... mientras sigue a la espera de proyectos del pasado

Unos 40.000 zaragozanos viven en el barrio de Las Fuentes, un distrito situado en el extremo este de la ciudad y que surgió a mediados del siglo pasado como cobijo y hogar para miles de personas que llegaron desde el campo hasta la capital aragonesa. Se trata de un barrio tradicional y de carácter obrero, por lo que comparte las carencias y necesidades habituales en este tipo de ámbitos. Esta semana, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a información pública el proyecto de reforma de una de sus principales arterias, la calle Doctor Iranzo, una obra quizá necesaria y por seguro beneficiosa pero que no figuraba entre las principales reivindicaciones de unos vecinos que, por otro lado, siguen a la espera de que se ejecuten otros proyectos.

Y es que cuando uno pregunta a pie de calle, es más limpieza lo que reclaman la mayoría de vecinos de un barrio que está bien conectado con el centro pero que quizá lo hubiera estado incluso mejor si se hubiera ejecutado la segunda línea del tranvía, una idea ya desterrada por los actuales mandatarios municipales. Esa línea hubiera ayudado además a regenerar las calles del barrio por las que hubieran pasado los convoyes y, quizás también, como ha ocurrido en el eje de la línea 1, hubiera dado un pequeño empujoncito a un comercio local que se las ve y se las desea para tirar hacia adelante.

No obstante, la principal avenida del barrio, Compromiso de Caspe, puede presumir de presentar un estado que, por ejemplo, no tienen otros ejes de otros barrios tradicionales de la ciudad, como es el caso de la avenida San José, que no cuenta con apenas árboles a diferencia de lo que ocurre en Las Fuentes, o la avenida Navarra antes de la reforma, cuyas aceras estaban plagadas de baches.

Los proyectos pendientes

En Doctor Iranzo la reforma servirá para ampliar mínimamente las aceras, aunque la vía perderá diez árboles con respecto a los que ahora hay. Se renovará así una de las calles que cruzan de norte a sur un barrio que, en su parte central, está configurado en forma de cuadrícula con bastante separación entre las manzanas, a diferencia de las intrincadas calles de otros distritos como San José y Delicias.

Mientras tanto, el barrio sigue a la espera de que se concreten algunos proyectos, como son las viviendas del entorno del antiguo reformatorio de Torre Ramona o la reforma del aparcamiento de la calle San Adrián de Sasabe, donde el Gobierno municipal del PP proyectó y anunció hace ya años una actuación para ampliar el Bosque de los Zaragozanos y crear una olmeda, pero que sigue siendo solo un papel.

El barrio sigue a la espera mientras el debate del crecimiento del distrito por la orla este, allá donde en su momento se pensó Expo Nabo, parece agotado. En la actualidad se están construyendo viviendas nuevas en el entorno de Montemolín y la antigua fábrica de Giesa. Las Fuentes contará con una calle renovada, pero seguirá a la espera de que se concreten otros proyectos necesarios.