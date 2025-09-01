La revuelta por el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza sube de tono y enfrenta al ayuntamiento y al Gobierno de España

El movimiento contra el cierre de Zonas Jóvenes en Zaragoza da un nuevo paso al frente este lunes, cuando han convocado una nueva protesta en la calle para denunciar la clausura de siete de estos equipamientos repartidos por los barrios de la capital aragonesa. Previamente, por la mañana, los trabajadores de estos centros han mantenido una reunión, convocados por ZeC, con el secretario de Estado de Juventud del Gobierno de España, Rubén Pérez Correa, al que han trasladado sus demandas y preocupación.

En una rueda de prensa posterior, en la que no ha estado presente el secretario de Estado, los trabajadores de las Zonas Jóvenes han explicado que este encuentro ha servido como "primera toma de contacto" y que esperan que, en próximas reuniones, se puedan definir acciones concretas. "Lo que esperamos es que la colaboración institucional pueda servir para llegar a acuerdos y solucionar esta situación", ha explicado uno de los portavoces de los trabajadores de estos centros, José Antonio Yagüe.

No obstante, según han reconocido, el Gobierno de España no tiene las competencias para evitar el cierre de las Zonas Jóvenes, puesto que su gestión depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Se ha tratado más, por tanto, de un posicionamiento por parte del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego que, por otra parte, no ha gustado nada al Gobierno municipal del PP. "Entre sus competencias (las del secretario de Estado) sí que está la colaboración y el diálogo institucional. Si su propósito era conocer las políticas de juventud de este ayuntamiento, en lugar de hacer ruido político habría solicitado una reunión con la concejalía de Juventud, porque, de esta forma, habría tenido una versión más objetiva y realista sobre este asunto, pero parece que eso no es lo importante", ha criticado la concejala delegada de Juventud.

Sea como fuere, los trabajadores han vuelto a protestar contra un cambio de modelo que "precariza" a la plantilla y que va a obligar a realizar modificaciones sustanciales de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que en algunos casos puede desembocar en despidos, lo que ha provocado ya que muchas empresas no hayan querido presentarse para gestionar las Zonas Jóvenes Escolares, antes conocidas como PIEEs. Y más allá de las consecuencias para los empleados de las contratas, "los afectados por estos cierres son los jóvenes".

Según han explicado los portavoces de estos trabajadores, Susana Satué y José Antonio Yagüe, el cierre de las Zonas Jóvenes viene unida a un cambio de modelo "impuesto por el ayuntamiento" que va a implicar terminar con muchos proyectos socioeducativos y de acompañamiento para jóvenes que se llevaban a cabo desde estos equipamientos de proximidad en los barrios y que eran mucho más que mero ocio o una forma de pasar el tiempo. "A cambio, la concejalía de Juventud está creando macrocentros con un sentido mercantilista y consumista del ocio en el que llegas, realizas una actividad y te vas", han resumido los trabajadores.

La respuesta del Gobierno municipal

Por su parte, la concejala de Juventud del Gobierno municipal del PP, Ruth Bravo, ha respondido a las acusaciones de los trabajadores de las Zonas Jóvenes considerando que el asunto "se ha politizado" y ha apuntado que este conflicto, "en realidad", es un problema laboral de los trabajadores con empresas privadas, "que poco tiene que ver con los jóvenes". “El modelo estaba desfasado y lo estamos cambiando con el único propósito de llegar a más jóvenes y de conseguir que aumente la participación de los jóvenes en un ocio saludable”, ha afirmado Bravo. Asimismo, ha defendido que el cambio surge a raíz de la nueva estrategia en materia de políticas de juventud que inició a redactarse ya con el Gobierno de ZeC.

En diferentes comisiones y comparecencias, la concejala de Juventud ha defendido que el actual modelo de las casas de juventud, ahora llamadas Zonas Jóvenes, estaba caduco y que era necesario adaptarlo a "los gustos y necesidades reales" de los jóvenes zaragozanos. "Como servidores públicos, no podemos mantener un modelo que no se ha revisado desde los años ochenta y que, además, no estaban teniendo los usos esperados”, ha comentado.

Desde ZeC, la formación que ha propiciado la reunión con el secretario de Estado de Juventud, han mostrado su apoyo tanto a los trabajadores como a la plataforma SOS Zonas Jóvenes, integrada por usuarios de estos equipamientos y que son los que esta tarde han convocado la protesta en la plaza de la Poesía de Parque Goya. Los siete centros que dejarán de prestar sus servicios son los de Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro, Casablanca y Miralbueno.