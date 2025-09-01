Se vende espectacular dúplex en el centro de Zaragoza con tres habitaciones por menos de 200.000 euros

Agosto ya ha terminado y la gran mayoría de la población tiene que afrontar con optimismo la vuelta a la normalidad. Septiembre es un mes de retomar los objetivos que has pausado durante el verano entre los que puede estar un cambio de residencia. El mercado de la vivienda está viviendo una época complicada en España con los precios por las nubes, pero la compra-venta no para de crecer en muchas comunidades como Aragón.

Los jóvenes son los que más problemas afrontan a la hora de comprarse una vivienda porque no tienen ahorros suficientes para dar la entrada ni tampoco capacidad para pagar la hipoteca cada mes. Por ello, la edad de emancipación es cada vez mayor y los valientes que deciden buscar la independencia lejos de los brazos de la familia se ven obligados a compartir casa con personas de su misma índole.

Mientras Madrid y Barcelona son las grandes ciudades españolas donde más dinero deben gastar los ciudadanos para pagar el alquiler y la hipoteca, los precios en Zaragoza siguen siendo más asequibles para más bolsillos, aunque han subido considerablemente en los últimos años.

Dúplex con aire acondicionado

Además, el presupuesto debe aumentar cuando entre los requisitos de los futuros compradores están algunas características más específicas como puede ser la existencia de una piscina comunitaria, una plaza de garaje, un dúplex o una localización como el centro de la ciudad. Echando un vistazo al portal inmobiliario de tucasa.com hemos encontrado en Zaragoza un dúplex a la venta en el centro por menos de 200.000 euros.

Una de las habitaciones del dúplex / TUCASA.COM

La citada vivienda se encuentra en el céntrico barrio de La Magdalena y cuenta con tres dormitorios, salón, cocina y dos baños. El dúplex tiene 75 metros cuadrados y tiene calefacción individual de gas, un split de aire acondicionado, armarios empotrados, suelos de parquet y puerta blindada.

La casa a la venta está distribuida en dos alturas, en la planta baja se encuentra el salón, la cocina, el baño y un dormitorio ideal para que los invitados tengan su propia intimidad. En la segunda planta nos encontramos con un hall, un baño y otros dos dormitorios en una zona clara de noche. La oferta también incluye por un precio adicional la posibilidad de comprar un garaje en la misma finca o cerca.