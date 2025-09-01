El eterno conflicto del bus en Zaragoza volverá a marcar el compás en el debate municipal

Se trata del contrato más cuantioso que licita el Ayuntamiento de Zaragozay es también, junto con la limpieza y la recogida de residuos, el principal servicio público que ofrece el consistorio a los vecinos de la capital aragonesa. Quizá por estos motivos, la red de autobuses urbanos es siempre motivo de disputa y debate público en el salón de plenos, aunque lo que se ha vivido en los dos últimos años podría quedarse incluso corto en comparación con lo que está por venir. Este mismo mes de septiembre el servicio está amenazado por una nueva convocatoria de huelga y, además, deberían publicarse los pliegos del nuevo contrato, que deberá entrar en funcionamiento allá por 2027, un año que, dicho sea de paso, es año electoral.

Y es que en los últimos ejercicios al Gobierno municipal dirigido por Natalia Chueca la situación se le ha ido enredando en lo que respecta a la gestión del servicio del bus urbano. Primero fue la prórroga del contrato con Avanza, decretada en verano de 2023, al poco de hacerse con la Alcaldía y que fue tumbada, de facto, por la Justicia.

Los tribunales obligaron al ayuntamiento a redactar los pliegos del nuevo contrato de inmediato. El Gobierno municipal alegó y consiguió prolongar un plazo que acabó el pasado mes de marzo. Ese era el límite que todos tenían en la cabeza para licitar el documento que regirá los designios de la red de autobuses para la próxima década, pero pasó marzo y nada se supo.

Entre tanto, el Gobierno municipal tuvo que enfrentarse a las críticas de distintas asociaciones de vecinos ante los cambios planteados en algunas líneas. Valdefierro fue la punta de lanza de un conflicto que ahora está tranquilo pero que podría reavivarse cuando los cambios, en año electoral, estén cerca de entrar en vigor. Las modificaciones en las líneas finalmente serán mucho más discretas de lo inicialmente planteadas, pero la movilidad es un asunto siempre sensible y que da pie a la confrontación. Sin embargo, no hay que mirar tan lejos. Esta misma semana se agota el último plazo marcado por el propio consistorio para lanzar la licitación del nuevo contrato del bus. El límite se agota en septiembre después de un rocambolesco verano en el que fueron los sindicatos que conforman el comité de Avanza, la empresa que actualmente gestiona el servicio, los que pidieron retrasar la publicación de los pliegos para que la licitación no interfiriera en las negociaciones del nuevo convenio colectivo para la plantilla

Nuevas condiciones

No obstante, para que la huelga llegue a suceder, deberían solventarse primero las diferencias internas dentro del comité de empresa. Dos sindicatos, Sattra y el CUT, se han opuesto a los paros por considerar que son ilegales al no estar conformes con el reparto de sillas en el comité de huelga. Ambos han anunciado que se reservan la posibilidad de emprender acciones legales con la convocatoria, lo que añade un punto más de inestabilidad a un asunto, el servicio del bus urbano en Zaragoza, que va a marcar el inicio del curso político en el consistorio y también todo lo que queda de mandato. Hoy mismo comité y empresa se reúnen en el Servicio de Mediación.