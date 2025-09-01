Tiempo de redefinir estrategias para los partidos de la oposición en Zaragoza

Este inicio del curso político no es uno más. El mandato ha superado ya su ecuador y todos los partidos tienen que comenzar a definir sus estrategias de cara a las próximas elecciones. Definir posiciones y armarse para la próxima contienda electoral urge para la oposición en una ciudad en la que la demoscopia deja en muy buen lugar a la actual alcaldesa, Natalia Chueca. El PSOE parece que lo sabe y es por eso que, en las últimas semanas, a pesar del parón estival, han hecho una rueda de prensa casi diaria para criticar distintos aspectos de la gestión de la regidora.

Los socialistas tienen por delante una misión que no es sencilla. Desde las últimas elecciones vienen sufriendo un desgaste continuo debido primero a la batalla entre el PSOE aragonés y Ferraz, una lucha que acabó ganando Pilar Alegría, actual secretaria general del partido en la comunidad. Alegría decidió no hacer cambios en el PSOE municipal y mantuvo a Lola Ranera, antes lambanista, en la portavocía. Los cambios, sin embargo, han tenido que venir por otra vía después de la suspensión temporal de militancia del portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, tras ser mencionado en unos audios entre Koldo García y Santos Cerdán.

Aunque de esas conversaciones no se puede deducir ningún comportamiento delictivo, la noticia cayó como un jarro de agua fría en el grupo, que debe ahora conseguir remontar y atacar en vez de ser atacado. Y mientras tanto, el partido deberá comenzar a pensar a quién presentará a las próximas elecciones municipales para intentar vencer a Chueca.En Vox lo tienen algo más sencillo. El hecho de que el PP dependa de los votos de la ultraderecha para aprobar sus proyectos hace que los de Abascal tengan más poder de influencia, aunque hasta ahora no han sido demasiado duros. Sobre todo si se compara con sus posturas en otras instituciones como el Gobierno de Aragón, donde rompieron el pacto de gobernabilidad con los populares. Con el inicio de curso llega la negociación de los presupuestos y en Vox tendrán que volver a escoger entre el pragmatismo que siempre ha predicado su portavoz, Julio Calvo, o la mano dura.

En ZeC, por su parte, se saben más libres para poder ejercer su labor de oposición. Su trabajo frente al Gobierno del PP ha sido reconocido en más de una ocasión hasta por los propios concejales populares. Pero el problema de ZeC no está dentro del ayuntamiento, sino fuera. Otras formaciones de izquierda que se quedaron fuera del consistorio tras las últimas elecciones, como CHA, están ya tomando posiciones en los barrios para tratar de hacerse con la bandera de la izquierda alternativa al PSOE.