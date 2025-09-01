Zaragoza acoge a 20 menores migrantes demandantes de asilo político

La comisión interministerial que se reúne este martes en Madrid marcará el inicio de las llegadas de los menores migrantes que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla y que serán trasladados a otras comunidades autónomas que no presentan una saturación de sus recursos tan importante. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón se sigue sin concretar cuáles son las plazas que han podido habilitar desde que, desde hace meses, el Gobierno de España indicara que unas 250 personas menores podrían llegar a Aragón.

Mientras tanto, ha empezado a activarse el trasladado de un millar de chavales en régimen de protección internacional, esto es, demandantes de asilo, cuya tutela depende del Gobierno de España. Como parte de este grupo llegaron este fin de semana a Zaragoza las primeras 20 personas, tal y como ha afirmado el Delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán.

En una entrevista en la Cadena SER, Beltrán ha señalado que se trata de «jóvenes de unos 17 años, procedentes en su mayoría de países del Sahel como Mali o Somalia» que huían de la guerra, la falta de derechos humanos y la inestabilidad política de sus países de origen. Como ocurre en gran parte de las historias humanas que están detrás de los números, muchos de ellos sobrevivieron a travesías de varios días en condiciones muy duras.

«Los he visto con sonrisas, agradecidos por haber dormido bien y desayunado con tranquilidad», ha dicho Beltrán en la emisora, y explicó que se ha activado un programa de acogida, en el que los menores podrán realizarse revisiones médicas y se elaboran itinerarios formativos adaptados para ellos, teniendo en cuenta la necesidad de aprender el idioma y de conseguir la formación y los estudios necesarios que les permitan emanciparse en un futuro. También comentó Beltrán que algunos de ellos tienen familia en otros países europeos y podrían reunirse con ellos a medio plazo.

Estos veinte jóvenes forman parte de un contingente de alrededor de un millar que el Gobierno central ha tenido que atender tras el auto del Tribunal Supremo que le obliga a ello.

Las incógnitas en Aragón

Mientras, la comisión interministerial que se reúne en Madrid marcará el inicio para las salidas de migrantes a los distintos territorios. En estos momentos, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar cuáles son los recursos de los que dispone para habilitar las más de 200 plazas que serán necesarias para dar cabida a estos menores, en función de los cálculos del ministerio y de la disponibilidad actual del sistema, donde las 104 plazas oficiales están «sobresaturadas» y con las que se atiende a más de 180 menores, según los últimos datos compartidos por Bienestar Social.

En cualquier caso, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dejado claro que, aunque no le gusta la norma, el Gobierno de Aragón «la va a cumplir». «Aunque no nos gusta este reparto injusto y xenófobo, en Aragón vamos a cumplir las leyes democráticamente aprobadas en nuestro país», ha insistido, dejando para más adelante cualquier detalle sobre cómo será la acogida de estos menores.

Cabe recordar que, en el caso de los menores que no están en un programa de protección internacional, su atención es competencia del Gobierno de Aragón. «Sin fondos» y «sin información», añadieron desde el departamento que dirige Carmen Susín, la situación es «la misma que hace dos meses». Es decir, se sigue desconociendo con qué recursos podrá atenderse a los migrantes que llegan de la emergencia humanitaria de Canarias a Aragón.