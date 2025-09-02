El Ayuntamiento de Zaragoza deniega todas las alegaciones contra la polémica venta de suelos en Vía Hispanidad

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza ultiman estos días las respuestas a todas y cada una de las alegaciones vecinales al polémico proyecto para la venta de suelos en el skate park de Vía Hispanidad, donde cabrían hasta 470 viviendas libres y por los que el consistorio esperaba ingresar en torno a 50 millones de euros. La iniciafiva contó desde el principio con un fuerte rechazo vecinal, con cerca de 2.000 alegaciones (cifra récord) que, eso sí, han sido (o van a ser en los próximos días) denegadas.

Así lo ha admitido este martes la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha explicado que estas modificaciones (la mayoría de planteamientos eran similares pese al elevado número total) no seguirían "los criterios técnicos que planteaba inicialmente el ayuntamiento". Con todo, la regidora, consciente de la "falta de apoyo" del tejido social del barrio, ha reincidido en que ya están estudiando "vías alternativas" que permitan seguir cumpliendo los objetivos del consistorio y, a su vez, satisfacer las sensibilidades vecinales.

Unas palabras que van en la misma línea de las expresadas hace poco más de una semana por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que en una entrevista con este diario ya anunció que se estaba valorando una propuesta más "comedida" para los suelos de Vía Hispanidad. Ya entonces, Serrano apuntó a una posible reducción en el número de viviendas, lo que de facto supondría una merma en ese ingreso esperado inicialmente de 50 millones. "Tiene toda la pinta", dijo el concejal.

Con todo, los vecinos siguen sin estar satisfechos con el proyecto. Como reacción a la entrevista de Serrano, desde el colectivo Pirulí. Por un Urbanismo Justo (creado ad hoc como respuesta a esta macrooperación urbanística) ya expresaron que no iban a dar su brazo a torcer y que, en cuanto se presente la modificación definitiva del planeamiento urbanístico de la zona, la recurrirán a los tribunales.