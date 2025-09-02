Chueca pide un "esfuerzo" a Avanza y al comité para evitar una nueva huelga del bus en Zaragoza

El próximo lunes 8 de septiembre está previsto que comiencen los nuevos paros parciales que el comité de la plantilla de Avanza Zaragoza (empresa concesionaria del bus urbano de la ciudad) ha convocado. Será una nueva huelga que, si nada cambia, alterará el servicio hasta el 31 de octubre, Fiestas del Pilar inclusive. Pero, antes que ese 8 de septiembre está el día 5, viernes, cuando finaliza el plazo que el ayuntamiento puso a ambas partes para que se pusiesen de acuerdo y cerrasen el nuevo convenio.

Un ultimátum que se mantendrá, pese a la amenaza de huelga, ya que la respuesta al mandato judicial no puede estirarse más y los pliegos de la nueva contrata del bus deben salir en septiembre. Así las cosas, si el viernes hay acuerdo (aunque no esté publicado en el BOA), se anexará a la licitación. De lo contrario, los pliegos saldrán igualmente sin el nuevo convenio.

Es por ello que este martes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (quien ya sufrió una huelga de más de 600 días duante su etapa como concejala de Movilidad), ha pedido un esfuerzo tanto a la empresa como a los sindicatos "para que pongan todo de su parte, como ha hecho el ayuntamiento". En ese sentido, Chueca ha subrayado que van a esperar "hasta el último minuto" y que "confía sinceramente en que las negociaciones den sus frutos".

Pero, en cualquier caso, el plazo sigue marcado. El tiempo apremia y el viernes está a la vuelta de la esquina. La reunión de este pasado lunes finalizó sin acuerdo tras más de ocho horas en el SAMA y ambas partes volverán a reunirse este miércoles, desde las 9.00 de la mañana, para intentar desatascar el convenio y llegar a tiempo, aunque las posturas siguen "alejadas". Mientras, el comité de empresa está celebrando una asamblea en el centro cívico Salvador Allende para informar sobre los paros a la plantilla.