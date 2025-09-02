Comienza el curso político en Zaragoza: Chueca se reunirá con la oposición el próximo día 9

Hay quien dice que el 31 de agosto es el verdadero fin de año. Y, al menos en el mundo de la política, es cierto. Máxime si, como en este caluroso 2025, el día 1 de septiembre cae en lunes. Nueva semana, nuevo mes, nuevo curso. Las vacaciones ya han tocado a su fin y los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza ya están de regreso en sus despachos. Unos, en los de Gobierno. Otros, en los de la oposición.

Todos, desde su papel, retomaron este pasado lunes (algunos ya lo hicieron antes) las tareas pendientes y también apuntaron las nuevas, con una primera parada este miércoles en una comisión extraordinaria de Urbanismo, solicitada por el PSOE, en la que se abordará la política de venta de suelos del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca y el estado de la próxima bilateral con el Gobierno de Aragón, prevista para otoño y en la que está pendiente, entre otras cuestiones, la permuta por los terrenos de Embarcadero que ya no protagonizará Alumalsa.

Pero no será hasta la próxima semana cuando la alcaldesa se reúna con los portavoces de la oposición. Lo hará el martes día 9, como así les ha notificado por carta a todos los grupos, en una jornada en la que intercambiará posiciones y pareceres con Lola Ranera (PSOE), Julio Calvo (Vox) y Elena Tomás (ZeC). Con Ranera y Tomás, más allá de la cordialidad, se esperan pocos acuerdos. Esa ha sido la tónica durante los dos primeros años de mandato y es del todo improbable que cambie ahora, con el reloj de arena electoral ya del revés.

Incógnita Vox

Distinta será la situación con Julio Calvo. El portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Zaragoza representa al que sin ningún atisbo de duda es el socio preferente de Chueca y el PP. Los dos últimos presupuestos y ordenanzas clave como la de Movilidad han salido adelante en estos dos años con los votos de Vox sosteniendo a los populares, que necesitan de al menos un sí externo para llegar a la mayoría absoluta.

Fuentes de ambos partidos aseguran que todavía no ha habido tanteos (al menos, formales) de cara a las cuentas de 2026 y a las próximas ordenanzas. Cabe destacar que hay cuestiones sobrevenidas, de gestión municipal y de intereses nacionales, que influirán directamente de aquí a 2027. En el primer capítulo se incluye, por ejemplo, la entrada en vigor de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones, a la que la ultraderecha se ha opuesto reiteradamente.

En el segundo aspecto, la cúpula nacional de Vox, dirigida y formada por Santiago Abascal, será quien tenga la última palabra en todo lo que concierne al apoyo de su partido al PP de Zaragoza. En ocasiones anteriores, Madrid ya evitó que Vox votase en la capital aragonesa iniciativas con las que comulgaba, como la entrada de la oposición en la sociedad Nueva Romareda que exigía el PSOE. Finalmente, a los meses, Vox logró entrar en la sociedad mixta sin pasar por el pleno.

Una vez terminen las reuniones protocolarias con oposición y con el socio preferente, Chueca celebrará junto a su equipo (concejales y asesores) el tradicional cónclave en el edificio Seminario en el que se marcarán los pasos a seguir en los próximos meses. Las cintas comenzarán a desempolvarse y los propios políticos deberán comenzar a posicionarse. 2027 apremia.