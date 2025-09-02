La huelga del bus de Zaragoza divide a los usuarios: "Incomoda, pero hay que entender los derechos laborales"

La huelga del bus de Zaragoza sigue en pie... por ahora. Este pasado lunes, tras una maratoniana jornada de reuniones en el Servicio de Mediación (SAMA), Avanza y el comité se emplazaron a una nueva reunión con muchas cuestiones aún abiertas. Si la semana concluye sin una entente, los paros parciales regresarán desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre, con unas Fiestas del Pilar de por medio incluidas.

Una situación que no es nueva y que se viene repitiendo en los últimos años en la capital aragonesa, lo que provoca diferentes opiniones entre los usuarios del servicio. "Es algo que incomoda a los trabajadores, pero hay que entender los derechos laborales de cada uno", dice uno de ellos, Óscar, quien suele subirse frecuentemente al bus para ir al trabajo. "Supone que tienes que reorganizarte para no llegar tarde. Como autónomo, me puedo adaptar, pero tengo amigos que no", añade.

En esa misma línea se muestra Elisa, quien asegura "conocer el gremio" y que afirma rotundamente que "siempre" está a favor de las huelgas, aunque reconoce que "los perjudicados somos los usuarios, sobre todo en Piilares". "Irá todo el mundo al tranvía", pronostica.

De un modo similar se expresa Eduardo, quien muestra su descontento con los nuevos paros anunciados mientras espera a su autobús en una céntrica parada de Zaragoza. "Es una barbaridad. Para el Pilar viene mucha gente de fuera, y lo lógico es que haya facilidad para desplazarse. Y luego también va a afectar mucho al día a día, sobre todo para los que dependemos de los autobuses para movernos", remacha.

Emiliano y Rafaela, una pareja de ancianos, recalcan por su parte que "a los trabajadores siempre les cuesta hacer una huelga y, cuando la hacen, es porque tienen alguna razón". Pese a esa comprensión, también admiten que ven "muchas dificultades en el servicio", como las frecuencias. "No sabemos de quién es la culpa, pero hay veces que esperas un cuarte de hora y es mortal, más aún en sábados y domingos. Y en el verano ni te cuento", concluyen.