El lío por el cierre de las Zonas Jóvenes de Zaragoza llega al pleno: el PSOE exige explicaciones a Chueca

Ranera critica que Natalia Chueca cerró el Túnel del Oliver en el curso pasado “y ahora pretende este gobierno cerrar siete casas de juventud más y reducir el número de horas de los PIEE”

Lola Ranera durante el debate de estado de la ciudad

Lola Ranera durante el debate de estado de la ciudad / Josema Molina

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este martes que el PSOE va a registrar una solicitud de pleno extraordinario “para paralizar el desmantelamiento de las casas de juventud y de los PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) de la ciudad”.

Ranera ha afirmado que el gobierno municipal de Natalia Chueca cerró el Túnel del Oliver en el curso pasado “y ahora pretende este gobierno cerrar siete casas de juventud más y reducir el número de horas de los PIEE”.

Según la portavoz socialista, “Zaragoza siempre ha sido un referente a nivel de políticas de juventud” y las zonas jóvenes “son espacios de libertad, de relación, espacios de participación, donde los jóvenes se autoorganizan”.

Por ello, ha considerado “imprescindible” que la alcaldesa “escuche a los jóvenes, sepa y conozca de primera mano qué es lo que necesitan ellos para seguir creciendo como personas”.

“Por eso, este pleno extraordinario es tan importante, para que los jóvenes vengan a explicarlo, los jóvenes, las familias y los trabajadores también de las casas de juventud, para que Zaragoza siga siendo un referente en materia de juventud”, ha concluido.

