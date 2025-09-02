El tardeo se expande más allá del centro de Zaragoza con Roze

El tardeo ha llegado para quedarse en Zaragoza. Hace ya unos cuantos años que esta "moda" se ha convertido en uno de los planes preferidos de muchos zaragozanos que prefieren disfrutar de la fiesta sin llegar a las tantas de la mañana a casa. La llegada de la pandemia sirvió como empuje a esta forma de ocio que, desde entonces, ha crecido exponencialmente en la capital aragonesa.

Cada vez son más las aperturas que tienen lugar en Zaragoza con el objetivo de innovar y dar una propuesta totalmente distinta a lo que hay. Los principales locales de tardeo de la ciudad se encuentran en el centro, sobre todo en la zona del Casco o por la plaza de los Sitios. Ubicado en las inmediaciones de paseo Sagasta y Tenor Fleta, un nuevo local de tardeo se prepara para levantar la persiana este jueves 4 de septiembre.

Roze llega a Zaragoza

Roze ha comunicado a través de sus redes sociales que la espera ha llegado a su fin y que ya queda menos para la apertura del local en el número 16 de la calle Cristobal Colón de la capital aragonesa. Este nuevo local de ocio quiere catapultar el tardeo en una zona de la ciudad donde la oferta es un tanto escasa. "Ya está aquí la cura al virus del aburrimiento! ¡El cuerpo pide Roze!, comunican en su cuenta de Instagram.

La inauguración de Roze está confirmada para este jueves 4 de septiembre desde las 23.00 hasta las 03.30 horas. Pero esto no es todo. La sala también cuenta con programación para este fin de semana. El DJ Javix pondrá a bailar a todo aquel que acuda a la sala el viernes y sábado de 23.00 hasta las 04.00 horas. El primer tardeo de Roze tendrá lugar este sábado y en los discos estará dos de los djs aragoneses más conocidos del momento. Alex y Giro, productores la única jota dance del planeta 'Los Sitios de Zaragoza', estarán desde las 16.00 horas del sábado 6 de septiembre.