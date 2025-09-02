¿Qué tiempo hará en Zaragoza durante el Vive Latino?

Zaragoza cuenta las horas para celebrar el festival más esperado del año. El Vive Latino suma este año su cuarta edición con un cartel donde destacan artistas de primera talla como Kase.O, Coque Malla, Love of Lesbian, Molotov, Iván Ferreiro o León Benavente. Entre las novedades de este año, más allá de los grupos que recalarán en el recinto Expo durante los dos días, con la inesperada caída del cartel de ElyElla y Puño Dragón como sustitutos exprés, el principal aliciente será el regreso de los combates de lucha mexicana que tanto tirón tuvieron en la primera edición.

El éxito del evento está asegurado. Las previsiones que maneja la organización hablan de 35.000 asistentes entre el viernes 5 y el sábado 6, aunque habrá que esperar al balance final tras el festival. El año pasado, el Vive Latino en Zaragoza sedujo a más de 40.000 personas; en 2023, a casi 43.000. Hay que recordar que hay un aforo limitado a 22.000 personas por día.

Pero no todo será música. Vuelve también a desplegarse una amplia zona de restauración con una amplia representación gastronómica de varias zonas del planeta. De la representación de la cocina venezolana con La Cachapera y Molarepa, a la italiana de Fast Napoli o El Rebost de L'Avia, mexicana con Distrito México; peruana con El Ceviche. Tampoco faltarán los sabores de Aragón con Sabor Pirineo, Vinos Rubio y Ternasco de Aragón. A ello se sumará la propuesta de hamburguesas, hot dogs. Puedes consultar toda la información gastronómica aquí.

Previsión para el viernes y el sábado en Zaragoza

Con todos estos ingredientes, solo resta que el tiempo acompañe. Y parece que así va a ser. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el viernes y el sábado destaca un tiempo estable y con temperaturas agradables durante toda la jornada.

Las máximas serán de 30 grados el viernes y 32 grados el sábado durante las horas centrales del día, garantizando que cuando comience a caer la noche la sensación térmica no sea excesivamente fresca, con valores por encima de los 20 grados durante toda la madrugada. Además, soplará de forma moderada y suave el viento de cálido y húmedo del sureste, el bochorno, favoreciendo que la sensación térmica no se desplome.

La lluvia, que puede estar presente en algunos puntos de las provincinas de Zaragoza y Teruel, no se dejarán ver en la capital aragonesa. El viernes sí que se prevé que caiga algún chubasco en las Cuencas Mineras turolenses a media tarde y al principio de la noche podría registrarse alguna tormenta aislada en la zona de Fuentes de Ebro. El sábado, volverá a haber riesgo de precipitaciones en las Cuencas Mineras y en la ibérica zaragozana a partir de media tarde.