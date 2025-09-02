Un usuario de las Zonas Jóvenes de Zaragoza: "El cierre claro que nos afecta. Para muchos eran espacios seguros"

"Para nosotros son un centro de reunión y un lugar de ocio asequible. El cierre nos afecta mucho, claro". Quien habla es Nico Petric, uno de los jóvenes que están detrás de la plataforma SOS Zonas Jóvenes, un movimiento surgido a raíz del cierre anunciado de siete de estos equipamientos repartidos por los barrios Zaragoza. "No es cierto que no hubiera afluencia. No podemos estar de acuerdo con esta afirmación. Los que han tomado la decisión de cerrar no han pisado una ni han preguntado a nadie", lamenta Petric.

Pero esta es precisamente la excusa del Gobierno municipal del PP a la hora de justificar "el cambio de modelo" para las antes conocidas como Casas de Juventud. El bajo nivel de usos y el hecho de que las actividades programadas "estuvieran desfasadas" ha propiciado que el equipo de Natalia Chueca haya optado por cerrar equipamientos en los barrios para unificar la oferta en varios "macrocentros", entre los que están La Azucarera y el Túnel del Oliver.

El problema, explica Petric, es que muchos de los usuarios que hasta ahora acudían a las Zonas Jóvenes de barrios como Parque Goya o Valdefierro, que son dos de las que se van a cerrar, "son niños de apenas 12 años o incluso menos". "No les veo ahora yendo solos hasta La Azucarera y Oliver para poder asistir a alguna de las actividades", explica.

Espacios seguros

Otra pérdida que tendrán que asumir los jóvenes que acudían a estos centros es que los programas de actividades no se limitaban al ocio. "El asesoramiento de los trabajadores era fundamental para muchos. Iban al centro para sentarse a hablar con los trabajadores cuando tenían algún problema y ellos les guiaban y les ayudaban. Eran espacios seguros para muchas personas que ahora no van a saber donde acudir", lamenta Petric.

Petric cuenta que, por cercanía, él es usuario habitual de la Casa de Juventud de San Gregorio, pero también ha utilizado en alguna ocasión la de Parque Goya. En este barrio, explica, "muchos de los proyectos iban encaminados crear lazos con personas mayores de la tercera edad y fomentar la comunicación entre dos generaciones". También organizaban un programa llamado 'Cafés con salud' en el que participaban sanitarios del centro de salud del barrio.

Las Zonas Jóvenes, para Petric, son por tanto una manera que tienen los adolescentes de relacionarse con la vida social y asociativa de los barrios. Una plataforma a través de la cual poder conversar, apoyarse y organizarse. A eso se suman las actividades culturales y de ocio: "Yo por ejemplo en mi centro hago teatro, un taller de manualidades, cocina y también organizamos un mercadillo solidario", explica.

Este joven insiste en que las Zonas Jóvenes contaban con la participación de muchas personas de su edad. "No todo el mundo se apunta a todas las actividades, pero sí a muchas. Y luego lo que ocurre es que algunas casas son más modernas y otras están más viejas, y eso también influye. Si querían mejorar el servicio, lo que tendrían que haber hecho es invertir dinero para mejorar las instalaciones", zanja.