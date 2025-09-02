Zaragoza ensalza un icono de la Expo: así es la nueva iluminación del puente del Tercer Milenio

El 'skyline' zaragozano suma desde este martes un nuevo elemento visual. No tanto por su presencia, pues el puente del Tercer Milenio lleva en pie desde la Expo 2008, sino por su aspecto. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza ha apostado por un nuevo sistema de iluminación ornamental que ha sido inaugurado esta noche por la alcaldesa, Natalia Chueca, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

El objetivo es sacar partido a uno de los iconos de la Expo, en un momento en el que además se están intentando recuperar los símbolos abandonados de 2008. Aunque, eso sí, el puente no estará iluminado durante todo el año, sino en los días más señalados del calendario, empezando probablemente por este fin de semana, con motivo del Vive Latino. Las estimaciones del consistorio hablan de un encendido durante 1.190 horas al año (un 13,5% del total, aproximadamente), lo que supone la cuarta parte de lo que permanece iluminada una farola.

El ahorro energético es otro de los puntos clave de la intervención, alcanzando un 93% anual, que en términos absolutos se traduce en unos 19.745 kilovatios hora menos por año y una emisión de 6,5 toneladas menos de CO2 en ese mismo período. Económicamente, las arcas municipales tendrán un ahorro de 6.515,99 euros anuales. “La iluminación ornamental no solo adorna, sino que convierte la arquitectura en una experiencia sensorial y cultural, mejora la vida nocturna de la ciudad y revaloriza el patrimonio”, ha expresado la alcaldesa Chueca durante el acto.

Este nuevo sistema ha supuesto una inversión global de 220.000 euros y se ha elegido el puente del Tercer Milenio, además de por su situación (se ve desde la autovía, desde la estación Delicias...), por su composición. Al estar hecho de hormigón blanco permite crear una paleta de colores óptima, como si fuese un lienzo. De hecho, se ha trabajado junto a la Policía Local, que ha hecho un informe favorable respecto a sus afecciones al tráfico, al que no deslumbrará, y a la calzada y los viandantes.

Diseños

¿De qué colores se iluminará? Debido a que se hará en días marcados en rojo en el calendario, la principal característica del sistema será su versatilidad. Se han diseñado escenas de color rojo para los días de la ciudad, como San Valero; azul (día de Europa); azulado (víctimas del terrorismo); blanco y rojo (voluntariado); verde (lucha contra el cáncer); morado (8M); arcoíris dinámico (Orgullo LGTBiQ+); y banderas como la de Aragón y la de España.

Asimismo, se va a intentar recrear un cachirulo, pero las dificultades para conseguir el negro hacen que sea muy complicado de ejecutar. Este mismo martes, en la inauguración, se han proyectado todos estos colores. En total, el sistema LED cuenta con 57 modelos programados y diseñados, que se manejan de forma telemática.

El puente del Tercer Milenio

El puente del Tercer Milenio, inaugurado para la Expo 2008, es obra del ingeniero altoaragonés Juan José Arenas de Pablo. La infraestructura conecta los barrios de La Almozara y Actur. Este puente de arco atirantado por su tablero tiene una estructura de 216 metros de luz, y un tablero de 270 metros de longitud y 43 metros de ancho. Su diseño incluye seis carriles para el tráfico, otros dos carriles bici y dos aceras para peatones que están cubiertas por estructuras metálicas curvas acristaladas, protegiendo a los viandantes de las inclemencias meteorológicas.

Está construido en hormigón blanco de alta resistencia y alcanza una altura de 36 metros. Desde él, y mediante un entramado de 64 péndolas o cables de acero especial, se sustenta el tablero de la base. Se trata del mayor puente de arco en hormigón suspendido del mundo y supuso en su día una inversión superior a los 40 millones de euros.