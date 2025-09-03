Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?

La infraestructura estrena esta semana un nuevo sistema ornamental

Vídeo | Así son las nuevas luces y combinaciones de colores del puente del Tercer Milenio

Jaime Galindo

A. A. A.

Zaragoza

El puente del Tercer Milenio de Zaragoza, uno de los iconos de la Expo 2008, tiene disponible desde esta misma semana un nuevo sistema de iluminación ornamental. Además del ahorro económico y energético (las luces se encenderán unas 1.190 horas al año), este nuevo aspecto permitirá ensalzar esta figura del 'skyline' zaragozano por las noches. En total, existen 57 modelos programados y diseñados, que se manejan de forma telemática.

Así pues, el sistema no estará encendido todos los días, solo los marcados en rojo por el calendario. Si no hay imprevistos de última hora, tras el estreno de este pasado martes, la iluminación se estrenará este fin de semana, aprovechando el tirón turístico del Vive Latino.

Posteriormente, también se iluminará en fechas que conmemoren de una u otra forma diferentes circunstancias. Por ejemplo, el rojo presidirá los días grandes de la ciudad, como San Valero, mientras que la bandera de Aragón hará lo propio el 23 de abril y la de España, previsiblemente, en fechas como el Día de la Constitución (6 de diciembre).

El día de Europa (9 de mayo) el puente será azul y el día dedicado a las víctimas del terrorismo (21 de agosto) será azulado. Voluntariado (5 de diciembre, blanco y rojo), lucha contra el cáncer (4 de febrero, verde) u 8M (morado dinámico) serán otras de las jornadas que se celebrarán con sus colores en la infraestructura.

No serán los únicos, pues también se rendirá homenaje el día del Orgullo (28 de junio, con la bandera arcoíris que, además, va en línea del diseño del arco del puente). Por último, otro de los diseños que se intentará replicar será el de un cachirulo (rojo, rojo sombreado y negro), pero en la tonalidad más oscura hay una serie de complicaciones que lo hacen prácticamente inviable. Este diseño serviría, especialmente, para las Fiestas del Pilar.

