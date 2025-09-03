La huelga del bus de Zaragoza sigue en pie por ahora: Avanza y los sindicatos siguen sin acuerdo

Avanza, empresa que gestiona el servicio del bus urbano en Zaragoza, y el comité de empresa han finalizado este miércoles una nueva reunión en el Servicio de Mediación (SAMA) de nuevo sin acuerdo. Esta vez, tras cuatro horas de encuentro, que ha empezado a las 9.00 horas y ha finalizado hace escasos minutos. Con todo, las posturas no parecen tan insalvables como lo eran hace apenas unas horas, aunque la huelga sigue en pie.

Fuentes de los sindicatos expresan que se ha programado un nuevo cónclave en el SAMA para este jueves, a partir de las 10.00 horas, y que Avanza se ha comprometido a llevar una nueva propuesta que "mejoraría la actual" para que los trabajadores la estudien y valoren. Si es así, habría vía libre a firmar por fin un nuevo convenio que llegaría in extremis, a tan solo un día de que finalizase el plazo marcado por el ayuntamiento.

Y es que este viernes, día 5, Movilidad tiene previsto pulsar el botón verde de los nuevos pliegos. Así, la contrata del bus, una de las más cuantiosas para las arcas municipales, saldrá a licitación a lo largo de este mes. Si hay acuerdo entre ambas partes (no necesariamente publicado en el BOA), el convenio se anexará al contrato. De lo contrario, este saldrá sin él, con la dificultad que ello implica para todas las partes y con una huelga que está programada a partir del próximo lunes.

De hecho, la previsión era que los pliegos se publicasen antes de verano, pero el comité de empresa pidió una prórroga para poder negociar el convenio sin el proceso de licitación abierto, a lo que el ayuntamiento accedió. Ahora, eso sí, el consistorio debe cumplir el mandato judicial y ya no puede retrasar más el concurso público, por lo que tanto empresa como sindicatos van a apurar hasta el final para intentar cumplir.

Con la de este jueves, ya serán tres las reuniones en lo que llevamos de semana. En sus últimas declaraciones, la alcaldesa Natalia Chueca ya admitió que iban a esperar “hasta el último segundo”, pero incidió en que no se iba a estirar más el plazo. Mientras, la huelga (que afectaría a los próximos Pilares) está a la vuelta de la esquina.