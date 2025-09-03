El insecto más grande de la Península Ibérica ya ha llegado a Zaragoza: así es el 'Saga pedo'
Se alimenta de otros saltamontes y solo existen hembras
El pasado mes de julio llegó a las instalaciones del Acuario de Zaragoza, por medio de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, un insecto de la familia de los saltamontes y grillos (ortópteros), que tiene muchas y grandes peculiaridades.
El 'Saga pedo' es uno de los insectos, si no el más, de mayor tamaño de la península. Llega a alcanzar los 15 centímetros de longitud. Otra gran peculiaridad de este “saltamontes gigante” es que se alimenta de otros saltamontes, es decir, es carnívoro, y no herbívoro como el resto de especies de este grupo de invertebrados.
Pero por si todo esto no lo hiciera ya raro y diferente, decir que, en todo el planeta, solo existen hembras, nunca se ha visto o recolectado un macho. Su reproducción es partenogenética, lo que significa que las hembras ponen huevos, no fecundados sin participación del macho, y de éstos nacen unas larvas, que tras 5-6 mudas llegan al estado de adulto.
Tristemente las poblaciones de esta especie están disminuyendo, fragmentándose, y en algunas zonas peninsulares desapareciendo. En Aragón todavía contamos con poblaciones más o menos sanas, y es por esto que se esté trabajando con la especie, con objeto de poder conocerla mejor, describir sus necesidades y cuidados, y poder llegar a criarla en cautividad, con el fin de repoblar y reforzar las poblaciones salvajes.
A día de hoy en las instalaciones del Acuario tenemos cerca de 100 huevos que depositó la hembra, y que esperamos, pasados 2-4 años de diapausa, eclosionen y nos ayuden a conocer y conservar esta interesante especie.
