'The Times' recomienda Zaragoza a los turistas británicos antes que Barcelona: "Festiva y hospitalaria"

Zaragoza como sustituto de Barcelona. 'The Times' se ha atrevido a hacer una comparación turística que estadísticamente no existe, pero podría atraer hasta la capital aragonesa a más ciudadanos británicos. Los datos son inequívocos. La Ciudad Condal recibió 15,5 millones de turistas en 2024 por los 1.267.256 viajeros que recalaron en Zaragoza en 2024. Sin embargo, un reportaje del prestigioso medio británico ha elaborado un listado de las ciudades españolas que dan la bienvenida a los turistas en contra posición a aquellas que el turismo ha provocado recelo entre los ciudadanos.

"Ciudades sensuales, playas vacías, pueblos cautivadores donde solo van los lugareños: no hay necesidad de esquivar a los turistas en estos siete destinos tranquilos", comienza un reportaje acerca de qué hay mucha más España por conocer que los habituales destinos turísticos de los propios británicos: Barcelona, San Sebastián o Palma.

Según The Times, hay grandes partes de España que están deseosas de recibir muchos más turistas entre la que incluye Aragón con sus "desiertos lunares" como los Aguarales de Valpalmas o la Rambla de Barrachina en Teruel donde Johnny Deep grabó hace poco tiempo un anuncio para Dior. El propio reportero inglés destaca la bellea de la provincia de Teruel "vacía pero llena de carácter" y alejada de las listas de deseos británicos.

Aguarales de Valpalmas / Ferran Mallol / TURISMO DE ARAGÓN

"No se queja del turismo"

Paul Richardson recomienda Zaragoza como primer destino español que cualquier inglés debería visitar para alejarse del turismo de masas. El reportero, que ha vivido 35 años en España, incluso se atrevió a comparrar la capital aragonesa con Barcelona.

"Zaragoza es mi mejor recomendación como alternativa a Barcelona. Una ciudad festiva y hospitalaria que, por ahora, no se queja del turismo excesivo", comienza el pequeño texto.

Vista panorámica de Zaragoza / PIXABAY

El periodista inglés también recuerda que la capital aragonesa es la quinta ciudad de España y está asentada a orillas del río Ebro con la Basílica del Pilar como principal atractivo monumental. "En la lista de cosas por hacer aquí puede estar la arquitectura medieval del casco antiguo, el vino y las tapas del Tubo y el puente retorcido de Zaha Hadid sobre el Ebro", explica acerca sobre lo curioso que puede ser para alguien de fuera ver el Pabellón Puente.

Otros de los puntos de Zaragoza que recomienda visitar son las obras de Francisco de Goya en el Museo Goya.

Paul Richardson también ha recomendado en The Times otras regiones españolas como Vitoria, Jaén, Cantabria, La Palma, Murcia o incluso Guadalajara. Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace.