La nueva Romareda, a la 'caza' de un jefe de obra: requisitos, condiciones y funciones

Los trabajos para levantar la nueva Romareda avanzan en tiempo y forma para cumplir con los plazos marcados que le aseguran ser una de las sedes del mundial 2030. Con el viejo campo reducido de manera absoluta a escombros tras el derribo de las torres de iluminación completado hace unas semanas, las labores se centrarán a partir de ahora en erigir el nuevo coliseo zaragocista.

Tanto esta primera fase, la de demolición, como la segunda, que comenzará este mes de septiembre con la construcción de la nueva fisionomía del futuro Ibercaja Estadio, tienen el denominador común en una de las empresas que ha dirigido el proceso: OHLA. Primero, dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Deltapunt; ahora, en otra UTE con Altuna y Uria.

Se abre así pues un nuevo calendario que debería culminar, según los plazos estipulados, el 15 de junio de 2027, a tiempo para que el Real Zaragoza pueda estrenarlo dentro de dos años, al inicio de la temporada 2027/28.

En busca de un encagado de obra

Con esa hoja de ruta, OHLA se ha lanzado a la búsqueda de un encarcagado de obra a través de una oferta de empleo abierta en la red social Linkedin, lanzada de nuevo este pasado martes y que acumular ya una cuarentena de candidaturas.

Entre las funciones que deberán desempeñar los aspirantes están los propios de este cargo, tales como la coordinación del personal, la revisión de los trabajos ejecutados, el control de calidad, la planificación y organización de la obra y la coordinación de los trabajos subcontratados, entre otros.

Los candidatos deberán demostrar una experiencia de 5 años en un cargo similar, residir o estar dispuesto a mudarse a Zaragoza y se valorará la experiencia en obra de edificación singular.

En la oferta lanzada por OHLA no figura el rango salarial.