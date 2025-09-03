Nuevo curso, mismos reproches: PSOE y PP se enzarzan por la venta de suelos públicos para vivienda en Zaragoza

Curso nuevo, misma vida. Así se podría resumir la comisión extraordinaria de Urbanismo que se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza, la primera cita que la agenda institucional marcaba en el calendario. ¿El motivo? La petición del grupo socialista para que compareciese el concejal del ramo, Víctor Serrano, a cuenta de la política de venta y cesión de suelos municipales para la construcción de vivienda libre, en el primer caso, y de alquiler asequible, en el segundo.

En el primer punto de los dos que tenía el orden del día, el concejal socialista Horacio Royo ha criticado las prácticas del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca, que prevé ingresar este año más de 70 millones de euros por la venta de suelos municipales, especialmente tres: Montecanal, Alumalsa y Vía Hispanidad. En el segundo terreno, que estaba contemplado inicialmente para permutarse con la DGA dentro de la operación Embarcadero, ha estado principalmente el punto de desencuentro.

Royo ha acusado a Serrano de "mentir" sobre Alumalsa, al asegurar que en junio el concejal popular sostenía que esa parcela sería para vivienda pública y no libre. Además, el edil socialista ha sugerido que estas macrooperaciones millonarias tienen el "único fin" de sufragar la inversión en La Romareda, ya que las cifras "coinciden". Mientras, Serrano ha replicado que la oposición sigue con los mismos "mantras" respecto al estadio. "En vivienda, este Gobierno ha hecho los deberes como nunca", ha reivindicado.

Por su parte, Suso Domínguez (ZeC) ha recalcado que estas ventas "no tienen que ver con la vivienda, sino con convertir ese derecho en un negocio para los de siempre", mientras que Armando Martínez (Vox) ha subrayado que "urge liberalizar suelo" en la ciudad y que su grupo, socio preferente del Gobierno de Chueca, apoyará estas operaciones "siempre que se ajusten a la más estricta legalidad".

Horacio Royo (PSOE), durante la comisión extraordinaria de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, este miércoles. / Pablo Ibáñez

Cabe recordar que esos suelos de Alumalsa están relacionados directamente con la permuta que iba a hacerse por los solares de la calle Embarcadero, de titularidad autonómica. La previsión ahora es que el ayuntamiento escoja otros terrenos para intercambiar con la DGA en la próxima bilateral, que se celebrará antes de que acabe el año, en una operación que colea desde que Lambán estaba en el Pignatelli y Azcón en la plaza del Pilar. Ahora, con las dos instituciones al calor del mismo color político, resolver estas diferencias parece más sencillo.

Aunque, eso sí, Embarcadero ha sido, como segundo punto del orden del día, otra de las cuestiones que más controversia han generado entre los dos principales partidos del consistorio. Nuevamente, Royo ha incidido en que este conflicto fue "inventado" por Azcón para "desgastar" al Gobierno de Lambán y que, ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza ha acondicionado esos mismos suelos, que no son de su propiedad.

La cesión de suelos a la DGA

Otra visión tiene del asunto Serrano, que ha reprochado que el PSOE no iba a hacer "nada" en esa parcela, insistiendo además en que ni el anterior Ejecutivo autonómico socialista, ni el actual Gobierno central han construido "viviendas públicas" y aseverando que los socialistas son "graves responsables" de la actual crisis habitacional. Esto último, sobre todo, a raíz de los reproches que los socialistas han esgrimido por la otra pata de la política del PP aragonés y zaragozano, la de la cesión de suelos de equipamientos para construir pisos de alquiler asequible.

Según Royo, "el problema no es construir en suelos para equipamientos, es hacerlo únicamente ahí". Especialmente, se ha detenido en el caso de Rosales del Canal, que califica como un "atropello urbanístico de la DGA al planeamiento de la ciudad" y que, además, tiene un carácter "lucrativo", ya que el máximo para las constructoras es un alquiler de 11,75€ el metro cuadrado.

Serrano, como respuesta, ha insistido en el trabajo que está haciendo tanto el Gobierno municipal como el autonómico y ha recordado que el uso de suelos destinados a equipamientos para construir viviendas públicas se hace desarrollando una directriz de la Ley de Vivienda estatal, el único que aplican las administraciones aragonesas de la misma. En ese sentido, ha señalado que la ventaja que ofrecen estas parcelas con respecto a las residenciales que hay disponibles en Zaragoza es que están "urbanizadas" y se puede "construir ya".