Los planes en Zaragoza más allá del Vive Latino y el Real Zaragoza para este fin de semana

Zaragoza se prepara para dar la bienvenida al primer fin de semana de septiembre con una agenda repleta de actos. El Vive Latino es uno de los principales atractivos. El festival de música se prepara para acoger a miles de amantes de la música iberoamericana durante viernes y sábado. Vive Latino reúne a artistas míticos y nuevas voces que marcarán el ritmo los próximos años; donde los más jóvenes descubran a los clásicos y los más veteranos las nuevas tendencias.

Zaragozanos y visitantes podrán disfrutar de los grupos de esta edición del Vive Latino en primera persona: Love os Lesbian, Coque Malla (feat. Los Ronaldos), Los Ángeles Azules, Monsieur Periné, Alcalá Norte, Alizzz o Cala Vento subirán a los escenarios el viernes y, el sábado, lo harán Zahara, Iván Ferreiro, María José Llergo, Kase-O, Depresión Sonora o Molotov, entre muchos otros. Los organizadores del evento esperan que cerca de 35.000 personas pasen por el escenario de la Expo durante los dos días.

Además del festival de música, el Real Zaragoza jugará este sábado a las 18.30 horas la cuarta jornada de Segunda División en un duelo que le enfrentará al Real Valladolid. Los hombres de Gabi confían en poder lograr la primera victoria de la temporada tras un inicio repleto de dudas donde se ha sumado un punto de nueve. Enfrente tendrán al conjunto pucelano que es el tercer clasificado del campeonato doméstico y el único equipo de toda la liga que todavía no ha encajado gol.

Las fiestas del barrio Delicias

Los barrios de Zaragoza se preparan para celebrar sus fiestas una vez acabado el verano. Tras la celebración de las fiestas de San José, otro ilustre distrito de la capital aragonesa comienza este fin de semana sus fiestas con una programación repleta de actos.

Las Delicias darán el pistoletazo de salida a sus fiestas este sábado 6 de septiembre. Por delante, ocho días repletos de música en directo, cabezudos, exposiciones culturales y eventos deportivos. El pregón correrá a manos de Mari Carmen Sánchez Rubio, conocida como 'La Mary, a las 21.00 horas desde la carpa situada en el Parque Delicias. Para el primer día de fiestas, se celebrará la cuarenta edición de la carrera la 'Milla las Delicias'.

Para el domingo, Leticia Sabater vuelve a Zaragoza tras un verano donde ha actuado en numerosos pueblos de la geografía aragonesa. El concierto está programado para las 20.00 horas en la carpa del anfiteatro del Parque Delicias. Un torneo de guiñote, la primera salida de los cabezudos o un campeonato de parchís son los otros actos programados por la mañana en las fiestas del barrio zaragozano.