El PSOE Zaragoza acusa de "censura" al PP por impedirle celebrar un pleno sobre vivienda en la calle

La polémica ha vuelto con fuerza al Ayuntamiento de Zaragoza en la primera semana del curso político. Esta vez, a raíz de la celebración (o no) de un pleno de la Junta de Distrito de El Rabal que su presidente, el socialista Horacio Royo, había convocado el próximo 8 de septiembre en la calle Luis Pinilla Solivere. Se trata de un formato novedoso, que según el PSOE es "absolutamente legal", y al que incluso habían invitado al consejero de Vivienda de la DGA, Octavio López. Sin embargo, los socialistas han denunciado la "censura" del PP, ya que el concejal popular Alfonso Mendoza habría prohíbido "verbalmente" su celebración.

El PSOE justifica el novedoso formato de celebrar los plenos en la calle (el 17 también tiene previsto hacer uno en la explanada de la Estación del Norte) en un acuerdo con las asociaciones del barrio para acercar la política a los vecinos. Este próximo lunes, de hecho, la intención era abordar la problemática de la vivienda y las particularidades en el barrio del programa Aragón Más Vivienda, desde uno de los solares para equipamientos donde la DGA quiere levantar 400 viviendas asequibles, cuestión rechazada por el movimiento vecinal. De ahí la invitación a López.

Esa prohibición verbal por parte de Mendoza, responsable municipal de Participación Ciudadana, ha sido calificada por Royo una "cacicada sin precedentes" y como "el mayor ejercicio de intolerancia, autoritarismo y falta de respeto democrático desde que Chueca es alcaldesa". Por ello, el socialista ha pedido que el popular argumente la prohibición "formalmente" y que, o bien solicite la suspensión cautelar del pleno en los juzgados, o bien la alcaldesa revoque de sus funciones al presidente (es decir, a Royo) si cree que está promoviendo "actos ilegales".

Mendoza, por su parte, ha acusado al PSOE de promover "debates estériles" y ha anunciado que ha solicitado un informe para determinar la legalidad del formato plenario en la calle, de la cual duda, ya que incluso asevera que es una "falta de respeto institucional". "El PSOE navega siempre en esas aguas turbulentas de saltarse la ley cuando le viene en gana", ha añadido, asegurando que en Zaragoza "sigue la estela del PSOE nacional".