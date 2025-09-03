Así queda la parrilla de vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza tras los recortes de Ryanair

Dicho y hecho. A Ryanair no le ha temblado la mano y ha cumplido con sus amenazas recortando de forma drástica los vuelos desde los aeropuertos españoles. Zaragoza, que aspiraba a seguir sumando nuevos destinos, no se ha librado del tijeretazo 'low cost' y ha perdido hasta tres frecuencias. Así, París, Fez y Palma de Mallorca pasan a la historia, al menos, durante la temporada de invierno.

El motivo de que Ryanair haya decidido reducir su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas) tiene que ver con los "excesivos aumentos de las tasas", que reclaman que se amplíe su congelación para -dicen- proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.

Como esto no ha sucedido, han decidido recortar los vuelos que operan desde la Península. En el caso del aeropuerto de Zaragoza, la parrilla cambia de forma considerable.

Uno de los destinos más demandados era París-Beauvais, con dos frecuencias los viernes y domingos hasta ahora que directamente desapareces de la parrilla de vuelos desde el 24 de octubre. También fuera de nuestras fronteras estaba el de Fez, hasta donde se puede volar dos días a la semana. A partir del 23 de octubre se suprimirá.

Ya en territorio español, Ryanair suspende el vuelo a Palma de Mallorca, que pasará de volar seis días a la semana (L-S) a ninguno a partir del 25 de octubre.

Santiago, Marrakech y Bruselas sí mantendrán las dos frecuencias semanales aunque cambian de día a partir del próximo mes de noviembre. Actualmente se viaja hasta Galicia los jueves y domingos y a partir de octubre los vuelos serán los lunes y viernes. A la ciudad marroquí se podrá volar los lunes y sábado. Por su parte, se volará a la capital de Bélgica los viernes y domingos.

La línea a Milán-Bérgamo es otra de las grandes afectadas. Desde Zaragoza salen cuatro aviones semanales (martes, jueves, sábado y domingo) que pasarán a ser dos en la temporada de invierno (viernes y domingo), días ideales para hacerte una escapada de fin de semana.

Londres es la única línea regular que saldrá beneficiada de esta gran reducción de Ryanair. Durante la temporada de verano se ha podido volar tres días a la semana hasta la capital del Reino Unido. Las frecuencias se mantendrán este mes de septiembre para aumentar a cuatro en octubre. Los días cambiarán a partir de noviembre a martes, jueves, viernes y domingo.

Otras compañías

Ryanair no es la única compañía que opera en el aeropuerto de Zaragoza. Binter redobló su apuesta ya en junio con sus vuelos a las islas Canarias. Tras descartar definitivamente la posibilidad de instalar en Garrapinillos una base permanente, duplicó en julio las conexiones entre el archipiélago y Zaragoza con cuatro nuevos vuelos a los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.

También Vueling ha apostado por conectar la capital aragonesa con las islas, en este caso, las Baleares, con vuelos a bajo coste a Mallorca. Wizz Air también cruza fronteras desde la capital del viento con conexión hasta Bucarest.