La reacción de los zaragozanos al 'tijeretazo' de los vuelos de Ryanair: "Zaragoza se queda incomunicada"

Un "recorte" que acentúa la ya de por sí mermada oferta de vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza. La guerra abierta entre Ryanair y Aena a cuenta de las "elevadas" tasas aeroportuarias que paga la aerolínea por utilizar las infraestructuras y servicios de los aeropuertos de las ciudades donde operan ha vivido este miércoles un nuevo capítulo. Finalmente, las amenazas de la compañía low cost desde hacía meses se han materializado en cifras concretas, que en el caso de Zaragoza se traduce en un tijeretazo que supone un 45% menos de plazas ofertadas, el adiós -al menos durante la campaña de otoño-invierno- a París, Fez y Palma de Mallorca, y el recorte a la mitad de las salidas a Milán.

El anuncio ha sido un jarro de agua fría para los zaragozanos. "Es una paso hacia atrás", resume Iker, para quien defiende que "cualquier reducción de plazas y vuelos supone que Zaragoza, que es un punto de conexión estratégico en España, se quede en cierto modo incomunicado". Un golpe para los jóvenes como él, ya que Ryanair es una de las aerolíneas de bajo coste más recurrente. "Supone la dificultad de encontrar otras opciones que son más caras o, directamente, no poder viajar", concluye.

En su caso, le afecta especialmente la reducción de los vuelos a Milán - Bérgamo, porque realiza un Erasmus a Italia. "Esto me supone un quebradero de cabeza y buscar una alternativa que quizás sea más cara". Otro ciudadano, Enrique, de Montalbán, se muestra más tajante: "Como aragonés me sabe malo que hagan estos recortes porque nos quitan mucha movilidad".

Un mordisco para el bolsillo

La queja más común entre los veinteañeros preguntados por este periódico ha sido precisamente el mordisco que, vaticinan, sufrirá su bolsillo. No en vano, los jóvenes de entre 25 y 35 años escogen Ryanair por encima de otras compañías, según el estudio Transporte aéreo y sostenibilidad publicado por EAE Business School en 2022.

"Va a afectar negativamente porque ahora tendremos que desplazarnos a otras ciudades y gastarnos una parte mayor del presupuesto", explica Luz, otra joven zaragozana. A ella no influirá, a priori, este último movimiento de la low cost irlandesa, pero sí lo hizo cuando borró de su mapa Bolonia. "Estaba allí de Erasmus y tenía ir en tren hasta Barcelona para allí coger un avión, igual que los familiares que vinieron a visitarme, y eso supuso un precio más alto", reconoce.

Llueve, por tanto, sobre mojado sobre la que muchos estiman escasa oferta de vuelos desde Zaragoza. "Si había pocas conexiones desde Zaragoza, ahora todavía menos", lamenta Pablo junto a su pareja África, que confiesa recurrir a Madrid o Barcelona por contar con frecuencias mucho mayores y solo tirar del aeropuerto de la capital aragonesa "cuando salen ofertas".

"El aeropuerto se podría explotar mucho más", critica Alberto, que ve que la decisión tomada por Ryanair "va en detrimento de los viajeros que disfrutamos de esos viajes a bajo precio" y "en beneficio de la empresa, porque entiendo que habrán hecho un estudio de mercado y no les daban rentabilidad o tenían ciertas pérdidas".