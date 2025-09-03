Transportes pone en servicio el segundo tramo de la carretera del aeropuerto de Zaragoza

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pone en servicio a partir este miércoles, 3 de septiembre, el segundo tramo de la carretera del aeropuerto de Zaragoza, una vez finalizados los trabajos para adecuarla al paso de peatones y bicis. En concreto, se pone a disposición de los usuarios el tramo comprendido entre los km 9,620 al 10,000 de la carretera N-125 tras haber inaugurado el primer tramo en marzo de 2025. En total, se ha actuado sobre 1,25 km de esta carretera de acceso al aeropuerto para promover su integración urbana y promover una movilidad activa y sostenible.

Se consigue así transformar una infraestructura únicamente pensada para el vehículo privado en una avenida por donde puedan convivir diferentes modos de transporte de manera segura, cómoda y accesible. La obra ha supuesto una inversión de 3 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El tramo de la N-125 entre el km 8,87 y 10 es una de las principales vías de entrada y salida de la zona Oeste de Zaragoza, y da servicio a los barrios de Miralbueno, Oliver y Valdefierro, tres de los más poblados de la ciudad. Se trata de un tramo que ha perdido, con el tiempo, su uso para desplazamientos de largo recorrido y que hoy día se utiliza principalmente para realizar trayectos urbanos. Ello refuerza la necesidad de esta actuación que se finaliza ahora.

El 13 de marzo de 2025 se puso en servicio la primera fase de la obra, del kilómetro 8,87 al 9,62, entre la glorieta de la A-2 y la glorieta de Ibón de Plan. El tramo que se abre ahora al tráfico es el que abarca desde dicha glorieta hasta la intersección con la N-232. Una vez terminadas y recepcionadas las obras, el tramo ha pasado a ser de titularidad municipal, según el acuerdo de cesión establecido.

Características técnicas

El tramo objeto del presente proyecto se inicia en la glorieta del Barrio de Miralbueno, que conecta con el Camino del Pilón y da continuidad a la N-125, carretera del aeropuerto, sobre la Autovía del Nordeste A-2. Se enclava en un entorno urbano plenamente consolidado y en un espacio muy constreñido al que la solución planteada del proyecto ha tenido que adaptarse.

Dada la tipología de la actuación, las características del proyecto y su ubicación en un entorno urbano, se ha pretendido integrar estéticamente la infraestructura en el entorno a través de sus acabados, así como pacificar la circulación adaptando la sección a los diferentes modos de transporte y calmando el tráfico con una reducción de la velocidad a 30 Km/h.