El aeropuerto de Zaragoza se moderniza con nuevas estaciones para recargar los eléctricos
Comsa Industrial se ha adjudicado el contrato de implantación de puntos de recarga
Comsa Industrial se ha adjudicado el contrato de implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de 9 aeropuertos gestionados por Aena.
Se trata de los aeropuertos de A Coruña, Granada, Reus, Zaragoza, Melilla, Pamplona, San Sebastián, Valladolid y Asturias, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.
El proyecto, que cuenta con una inversión de 5,4 millones de euros, se ejecutará bajo la modalidad llave en mano, incluyendo la ejecución y la puesta en servicio.
El objeto del contrato es la colocación de puntos de recarga (PRs) en 260 plazas de aparcamiento, para las que se instalarán 135 cargadores de distintas tipologías.
Otras actuaciones
Además de la implantación de los puntos de recarga, se llevarán a cabo diversas actuaciones complementarias, como la instalación de casetas de baja y media tensión o nuevos cuadros eléctricos generales y secundarios.
También se instalarán luminarias, cámaras de seguridad e interfonos y señalización y se integrarán los PRs en los sistemas de gestión, control y cobro de cada aeropuerto.
Asimismo, se construirán nuevos centros de transformación en los aeropuertos de Granada y Asturias, y se sustituirán los transformadores en los de Reus y Zaragoza.
- Este es el 'cuadriculado' barrio de Zaragoza que tendrá una calle nueva... mientras sigue a la espera de proyectos del pasado
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
- ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?