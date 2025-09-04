El aeropuerto de Zaragoza se moderniza con nuevas estaciones para recargar los eléctricos

Comsa Industrial se ha adjudicado el contrato de implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de 9 aeropuertos gestionados por Aena.

Se trata de los aeropuertos de A Coruña, Granada, Reus, Zaragoza, Melilla, Pamplona, San Sebastián, Valladolid y Asturias, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 5,4 millones de euros, se ejecutará bajo la modalidad llave en mano, incluyendo la ejecución y la puesta en servicio.

El objeto del contrato es la colocación de puntos de recarga (PRs) en 260 plazas de aparcamiento, para las que se instalarán 135 cargadores de distintas tipologías.

Otras actuaciones

Además de la implantación de los puntos de recarga, se llevarán a cabo diversas actuaciones complementarias, como la instalación de casetas de baja y media tensión o nuevos cuadros eléctricos generales y secundarios.

También se instalarán luminarias, cámaras de seguridad e interfonos y señalización y se integrarán los PRs en los sistemas de gestión, control y cobro de cada aeropuerto.

Asimismo, se construirán nuevos centros de transformación en los aeropuertos de Granada y Asturias, y se sustituirán los transformadores en los de Reus y Zaragoza.