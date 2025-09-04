De banco a supermercado 'low cost': la nueva tienda que ha abierto sus puertas en el centro de Zaragoza.

La cadena de supermercados Midia acaba de abrir su primera tienda en Zaragoza, en un amplio local que llevaba tiempo cerrado y que en su día albergó una sucursal de Barclays.

Este nuevo establecimiento acerca a los zaragozanos el modelo de tienda de la compañía valenciana, caracterizado por la amplia oferta de productos de menaje, ferretería, textiles, decoración y pequeños electrodomésticos, entre otros, a unos precios muy reducidos. Una propuesta que recuerda al formato de tienda bazar, aunque con productos de marca, y que busca abrirse un hueco en un sector cada vez más competitivo en la ciudad.

Con esta apertura, Midia --que comenzó su andadura en 2019-- suma ya 11 tiendas en España, con presencia en la Comunidad Valenciana, Murcia y ahora también Aragón. La firma ya está implantada en municipios como Xàtiva, Almazora, Burriana, Catarroja, Alboraya, Valencia, Cartagena, Murcia, Alicante y Zaragoza.

Ubicación estratégica

En concreto, el nuevo establecimiento está situado en el número 5 de la avenida Duquesa Villahermosa, una de las grandes arterias de la ciudad, junto a la plaza Roma y en frente de la parada del 22.

La elección de esta ubicación no es casual. En esta misma zona se ha producido la llegada de otras cadenas de bajo coste como Action, que abrió en mayo su segunda tienda en Zaragoza en las calles García Sánchez y Escosura a finales de mayo, o la también holandesa Zeeman, ubicada en un local próximo.

Sorpresas para los primeros clientes

Con motivo de su inauguración, el 3 de septiembre, Midia ofrece un 10% de descuento en todas las compras, además de una bolsa reutilizable de regalo durante toda la semana. El horario de apertura del establecimiento es de lunes a sábado, de 9.30 a 21.30 horas.

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, la tienda dispone de un amplio surtido de artículos para la 'vuelta al cole' como mochilas, estuches y material escolar.