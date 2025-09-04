El barrio rural de Zaragoza que estrena nuevo pabellón con el inicio de sus fiestas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reformado el Pabellón Multiusos de Movera que ha supuesto la adecuación del sistema antiincendios, la actualización de la accesibilidad y la pintura interior y exterior del equipamiento, con una inversión superior a los 819.000 euros Así lo ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado el final de las obras de este inmueble que, de esta manera, quedará disponible y en uso para los vecinos de cara a la celebración de los festejos y eventos próximos en el barrio rural. Le han acompañado los consejeros Víctor Serrano y Alfonso Mendoza, y la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa.

“Después de muchos años de reivindicación vecinal, este Gobierno ha impulsado las esperadas obras de mejora para que los más de 2.800 vecinos de Movera puedan disfrutar de un lugar de encuentro, reunión y celebración de primer nivel”, ha indicado Chueca.

Con esta actuación, ha apuntado, se da respuesta a una reivindicación histórica de la junta vecinal, cumpliendo tres objetivos fundamentales: garantizar la seguridad, mejorar la accesibilidad y adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades de uso.

“Este pabellón se construyó en el año 1968. Aunque se había realizado alguna reforma puntual, teníamos pendiente adaptarlo para el cumplimiento de la normativa antiincendios y para eliminar barreras arquitectónicas”, ha comentado.

Las obras

Por un lado, la principal intervención ha supuesto una inversión de 760.000 euros y ha consistido en adecuar el edificio a la normativa vigente de aplicación para que pueda ser utilizado como un espacio público donde poder celebrar eventos festivos para el disfrute de los vecinos del barrio zaragozano de Movera. Para ello se ha contado con la financiación del convenio de colaboración entre la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza para la mejora de equipamientos e infraestructuras en los barrios rurales de la ciudad.

Las obras, que fueron adjudicadas mediante concurso público a la UTE Indutec Instalaciones y Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, han concluido además con un ligero aumento de la superficie construida de 13,39 m², quedando por tanto la superficie construida total en 946,79 m². De este modo, la sala polivalente cuenta ahora con 380,93 m² y el resto del pabellón, con sus distintos espacios, queda en 836,36 m².

Las obras han conllevado dejar en un mismo nivel toda la sala central del edificio, ya que existía una diferencia de cotas de unos 48 centímetros entre la sala central y las circulaciones perimetrales, lo que impedía la accesibilidad a personas con discapacidad. Por ello, se tuvo que demoler la solera que se situaba junto a la fachada oeste del edificio para dejar después todo el espacio al mismo nivel. También se han demolido la rampa y el tabique de bloque de hormigón que existían en esta zona.

El espacio exterior ubicado en la fachada oeste también ha requerido la transformación de esa solera de hormigón armado. Eso ha supuesto la necesidad de apuntalar toda la fachada, lo que se ha aprovechado para restituir ese cerramiento a su estado original, ya que años después de la construcción del edificio esta fachada había sido objeto de varias intervenciones desafortunadas sin ninguna consideración a su composición inicial. Una vez demolidas las soleras, se ha acondicionado el terreno para poder ejecutar unas nuevas soleras al mismo nivel. Posteriormente se ha restituido la fachada oeste y se han abierto seis nuevas salidas para evacuación.

Mejoras antiincedios y de control de aforo

Por otra parte, ha sido necesario dotar al pabellón de un sistema de evacuación de humos, un sistema de video-vigilancia, un sistema de control de aforo y una redistribución de los sistemas de protección contra incendios. Y se ha renovado el sistema de climatización.

Por último, fuera de la actuación bajo convenio interinstitucional, la Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, a través de la Conservación de Arquitectura ha mejorado los acabados del equipamiento con una nueva mano de pintura tanto del interior como del exterior, lo que ha llevado la inversión inicial hasta superar 819.000 euros.

El pabellón fue construido en el año 1968 y reformado en el 2015, y cuenta con una capacidad máxima de 1.638 personas, si bien para eventos como teatro, conciertos o discomóvil se reduce a las 923, y para comidas o similares se estipula en 429 usuarios. Tras las obras ahora finalizadas se emprenderá una segunda fase que prevé el cambio del techo para mejorar el aislamiento y la acústica de la sala.

Más inversión en barrios rurales

Pero esta inversión, según ha comentado Chueca, no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia clara del Gobierno de Zaragoza para prestar a los barrios rurales la atención y recursos que durante muchos años no tuvieron.

“Cuando llegamos al Gobierno de Zaragoza, en 2019, nos encontramos con un nivel de ejecución muy bajo en el convenio con la DPZ. Hoy podemos decir con orgullo que el 100% de las obras estarán ejecutadas antes de que acabe el año”, ha recalcado.

“Sólo aquí en Movera, además de este pabellón, hemos invertido 1,6 millones en recuperar la Torre de Santa Engracia. Una joya de la arquitectura rural a la que hemos devuelto el esplendor. Es decir, más de 2,4 millones de euros ha invertido este Gobierno en Movera”.

“Un esfuerzo que también se percibe en otros barrios rurales. Ahí están también el pabellón de Garrapinillos (1,5 mill), el de la Venta del Olivar (415.000 euros) o el de Montañana (1,3 mill)”, ha manifestado.