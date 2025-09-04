Este es el barrio de Zaragoza donde más compraventas de vivienda hubo en el último año

Las compraventas de vivienda se han disparado en Aragón a lo largo del último año. Así lo reflejan los datos del último informe elaborado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que recogen un incremento del 20,6% respecto al segundo trimestre de 2024. En total, se han registrado 4.658 operaciones, cerca de la mitad en Zaragoza capital. Excluyendo los barrios rurales, ha habido 1.995 compraventas en los distritos urbanos de la ciudad.

El más destacado es, sin duda, Delicias, con 308 operaciones entre abril y junio. Una tendencia habitual que se extiende a los últimos doce meses, donde el histórico barrio zaragozano, que hay que recordar que es el más populoso -lo que también influye en las estadísticas-, concentró 1.282 de las algo más de 8.000 compraventas de vivienda que se produjeron en Zaragoza ciudad. En ambos casos, Delicias agrupó más del 15% de las operaciones.

Y es que los distritos históricos de la ciudad, en las zonas más consolidadas, son los que suelen protagonizar este tipo de transacciones. En ello influye, de hecho, que el 81% del total de las mismas fueron en viviendas de segunda mano, por lo que no es extraño que barrios como Delicias, El Rabal o San José, donde no hay demasiada oferta de pisos nuevos y sí un amplio volumen de hogares con varios años a sus espaldas, lideren estos ránquines.

En ese sentido, en el segundo trimestre de 2025 fue El Rabal, en la margen izquierda, el segundo distrito con más compraventas, 257, seguido de San José (219). En los últimos doce meses, los dos barrios intercambian las posiciones con 914 operaciones en San José y 842 en El Rabal.

El factor económico

Pero, además de las características y particularidades de cada distrito urbano de la ciudad, otra de las variables más influyentes en el comportamiento de los clientes potenciales es el precio. De hecho, Delicias es el segundo barrio con menor precio medio por vivienda en el último año (126.075 euros), solo superado por Las Fuentes (107.145 euros), otra zona histórica que, eso sí, protagonizó un volumen menor de compraventas, 452 en esos doce meses.

Y lo mismo sucede al contrario. Miralbueno, Casablanca y Santa Isabel son los tres distritos urbanos con menos operaciones entre abril y junio de 2025: 37, 27 y 22, respectivamente. En la comparativa interanual, también están en la cola, en este caso con 134 compraventas en Casablanca, 116 en Miralbueno y 85 en Santa Isabel.

El caso de Santa Isabel, eso sí, es más especial, al haber una oferta inferior a la ya de por si escasa del resto de la ciudad. Además, pese a que tiene el tercer precio por metro cuadrado más bajo de la ciudad (1.584 euros), suelen ser hogares más grandes, lo que lleva a que el precio medio por vivienda en el último año estuviese por encima de los 220.000 euros, un pico importante para viviendas que por lo general son usadas.

Distintos son los casos de Casablanca y Miralbueno. El primero tiene el metro cuadrado más caro de la ciudad (2.265 euros) y el segundo precio medio más alto por vivienda vendida en el último año, más de 281.000 euros, solo superado por el emergente Distrito Sur, el más joven de la ciudad, donde la exclusividad de barrios como Montecanal contrasta con las VPO de Arcosur y suben el coste hasta los 333.840 euros de media.

Mientras, Miralbueno es el tercer distrito urbano con un precio medio por vivienda más alto de Zaragoza, 246.000 euros, pese a que su metro cuadrado está por debajo de zonas más consolidadas como el centro o el entorno de la Universidad.